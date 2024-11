Členovia divadelného kolektívu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca excelovali na 26. Školskom pozorji v Novosadskom divadle predstavením Zaslepljenost.

Členovia dramatickej sekcie sa zúčastnili na 26. ročníku Školského pozorja. Vystúpili vo štvrtok 30. októbra 2024 v Novosadskom divadle s hrou Zaslepljenost.

Autorom dramatického textu a režisérom je Zoran Mitić, žiak 4. c triedy, ocenený Cenou za najlepšiu žiacku réžiu.

Ďalší účinkujúci v predstavení sú: Alex Cesnak (3. c), Iva Pavkovová (4. c), Eleonóra Ábelovská (4. a), Siniša Popov (3. i), Róbert Mráz (1. a), Vasiľ Vrška (1. a), Branka Sevkićová (4. c), Stjepan Trigub (4. c), Dušan Đurđević (3. c), Anja Popinová (4.c), Emma Speváková (4. a), Aňa Bolfová (2. i) a Lucia Beličková (2. a) a ako technická podpora Andrej Struhár (4. a) a Marek Legíň, bývalý žiak tejto školy.

Scénografkou a choreografkou predstavenia je Elena Lončarová, profesorka umenia, dizajnu a občianskej výchovy, mentorkou a koordinátorkou je Helena Despićová, profesorka srbského jazyka a literatúry a srbčiny ako cudzieho jazyka.

„Diváci na našu hru reagovali veľmi dobre, rovnako aj odborná porota, ktorá ju ocenila,“ uvádza sa v správe petrovského gymnázia.

Cenou za najlepšiu žiacku réžiu sa ovenčil autor predlohy a režisér Zoran Mitić.