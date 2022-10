Pre viackrát spomínaný veľmi nabitý kalendár súťaží sme sa v rámci UEFA podujatí v aktuálnej sezóne už dostali po piate kolo. Za nami sú zápasy vo všetkých troch súťažiach pod záštitou ústrednej európskej futbalovej federácie a naplno sa črtajú tabuľky a mužstvá, ktoré postúpia do eliminačných kôl.

V utorok a v stredu sa hralo v Lige majstrov a po piatich kolách sú známi dvanásti účastníci osemfinále. Z až piatich skupín sú známe mená oboch klubov, ktoré postupujú a zatiaľ je situácia najkomplikovanejšia v skupine D, lebo všetky štyri tímy stále majú šancu kvalifikovať sa do play-off. V najlepšej pozícii v tejto skupine je zatiaľ anglický Tottenham Hotspur s ôsmimi bodmi, Sporting CP a Eintracht Frankfurt majú sedem bodov a Olympique Marseille má šesť bodov. V poslednom kole už 1. novembra zohrajú Sporting CP – Eintracht, tiež Marseille – Tottenham.

Angličania postup majú takmer istý, ale vo Francúzsku to nebudú mať ľahké, lebo Olympique dlho čaká na postup zo skupiny Ligy majstrov, až od sezóny 2011/2012.

Favoriti hlavne postúpili bez mnoho ťažkostí, Neapol a Bayern sú zatiaľ maximálni a bez prehry sú aj PSG, Benfica a Manchester City.

Možno konštatovať, že španielski predstavitelia v aktuálnej sezóne veľmi slabo pochodili. Zo skupiny postúpil iba Real Madrid, eliminované sú Barcelona, Sevilla a Atlético Madrid. Všetky tri spomenuté celky sa presunú do Ligy Európe, čo je pre ich ambíciu predsa rozčarovaním.

Taliani sa svojrázne vracajú na veľkú scénu aj keď sotvaže dokážu konkurovať silným predstaviteľom Anglicka, Nemecka a Francúzska. Okrem Juventusu, ktorý ešte nemá istú ani Ligu Európy, do osemfinále LM postúpili Neapol a Inter a blízko k tomu je aj Miláno, ktoré v poslednom kole proti priamemu konkurentovi RB Salzburgu zohrá na domácej pôde.

Najpríjemnejším prekvapením je Club Brugge z Belgicka, ktorý prvýkrát vo svojich dejinách postúpil do eliminačného kola elitnej súťaže.

Posledné kolo je, ako sme spomenuli, 1. a 2. novembra, potom nasledovať bude dlhšia prestávka.

Diania v Lige Európy a v Lige konferencií

Crvena zvezda vo štvrtok na domácej pôde prekonala turecký Trabzonspor výsledkom 2 : 1 a zostala v konkurencii o postup do nasledujúceho kola. Stále je na poslednom mieste, ale v prípade triumfu v poslednom kole nad francúzskym Monakom za chotárom budú mať príležitosť kvalifikovať sa.

V prípade úspechu vo Francúzsku, Belehradčania najmenej postúpia do Ligy konferencií, lebo predbehnú Monako. S ohľadom na to, že proti Trabzonu majú rovnaký výkon (1 : 2 a 2 : 1), turecký predstaviteľ je zatiaľ v lepšej pozícii pre úhrnné gólové skóre. Akokoľvek, Zvezda v záverečnom stretnutí musí bojovať, lebo len triumf garantuje európsku jar. V prípade remízy musia čakať na výsledok stretnutia Trabzonspor – Ferencváros. Práve maďarské mužstvo zatiaľ má jediné garantovaný postup a to až do druhého eliminačného kola LE.

V porovnaní s Ligou majstrov je situácia trochu nezvestnejšia, aj keď početné kluby už majú postup garantovaný.

Z druhej strany, po neúspechu v kvalifikácii Ligy Európy a prehre proti cyperskému celku AEK Larnaca, Partizan sa presťahoval do Ligy konferencií a vo štvrtok zažil prvú prehru v tejto súťaži v aktuálnej sezóne. Bolo to proti francúzskej Nice, čím premrhali prvý mečbal. Francúzsky predstaviteľ vyhral 2 : 1 a vyrovnal sa s Partizanom, keďže obe mužstvá majú osem bodov. Nice je prvá pre lepší vzájomný pomer.

Druhý zápas skupiny Slovácko – Kolín sa dohrá dnes, lebo pre hustú hmlu v Česku bol včera prerušený.

Situácia je komplikovaná, ale Partizan sám rozhoduje o svojom osude. V prípade triumfu v poslednom kole doma proti českému predstaviteľovi, postup má garantovaný. Belehradčania majú šancu postúpiť aj v prípade remízy v poslednom kole, ale v tom prípade závisieť bude aj od výsledku druhého duelu Kolín – Nice.