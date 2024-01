Už tradičné divadelné podujatie Dni Michala Benku-Uču v organizácii Kultúrno-osvetového spolku Štefánik sa začalo v sobotu 13. januára v lalitskom Dome kultúry. Ide o 18. ročník podujatia, ktoré však tohto roku bude prebiehať v čiastočne pozmenenej forme a to počas celého roku.

Medzi hlavných koordinátorov podujatia patrí aj Dušan Párnický, ktorý informoval, že Dni Michala Benku-Uču budú tohto roku prebiehať v dvoch častiach. Prvá bude trvať od januára do apríla, kým druhá je naplánovaná v jesennom období, pred Divadelným vavrínom. V prvej časti by mali vystúpiť divadelné súbory, ktoré majú už finalizované, nacvičené predstavenia.

Ako prvé na divadelnom podujatí v Laliti vystúpilo Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice s predstavením Sedem svedkov, ktoré patrí do najnovšej produkcie pivnických divadelníkov. V Dome kultúry vystúpili v štandardnom hereckom zoskupení, iba herca Jaroslava Šimona, pre zdravotné problémy vystriedal Cyril Páriš Bodočan z Veľkého Krtíša, ktorý je zároveň aj režisérom divadelného predstavenia. Autorom textu predlohy je Peter Karvaš.

Do susednej Lalite, ako uvádza Vladimír Brňa, herec OD Janka Čemana, pivnickí divadelníci vždy radi prichádzajú a vystupujú. Brňa zároveň pochváli aj lalitské obecenstvo, ktoré je vždy vynikajúce. Aj tentoraz v plnej sále Domu kultúry prevládala pozitívna nálada a prítomné bolo aj mladšie publikum, čo, samozrejme, organizátorom a hosťom iba prospieva.

S predstavením Sedem svedkov Pivničania už 2. februára – na Márie, vystúpia aj v Iloku.

Vo februári organizátori Dní Michala Benku-Uču na svojom javisku očakávajú divadelníkov zo SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu a v marci budú mať premiéru domáci divadelníci z Lalite. V priemere je naplánované, aby v prvej časti podujatia vystúpili štyri divadelné súbory a v druhej časti ďalšie štyri.

Do programu organizátori plánujú zaradiť aj vystúpenia divadelných súborov z Plechotíc a Draškoviec zo Slovenska, no zatiaľ však ich príchod do Lalite nie je oficiálne potvrdený.

Podujatie zatiaľ podporilo Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg, pričom organizátori očakávajú aj ďalšiu finančnú podporu ostatných pokrajinských a republikových inštitúcií, ako aj podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.