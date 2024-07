Elektrodistribúcia Srbska informuje, že na zajtra sú naplánované práce v Erdevíku, v dôsledku ktorých dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie.

Od 13.30 do 14.15 bez elektriny budú obyvatelia Ulice cára Dušana od č. 81 – 93 a 90 – 98 a od 14.30 do 15.00 v Ul. svätého Sávu č. 32 a Ul. Živojina Mišića od č. 1 do 23 a od č. 2 do 20.