NOVÝ SAD:

– od 8.00 do 14.00: Teodora Pavlovića č. 7-19 a 6-24;

KYSÁČ:

– od 9.00 do 10.00: Štefáneková č. 77-117 a 72-112;

STARÁ PAZOVA:

– od 10.00 do 10.30: Svetosavská od č. 25 do konca ulice, Vuka Karadžića od č. 1 do konca ulice a od č. 2 do č. 92, Partizánska 1/2 do č. 10/19, Branka Radičevića od č. 123/132 do konca ulice, Dr. Bogdana Vidakovića, Žarka Zreňanina od č. 43/44 do konca ulice, Radnička, Poľska, Mihajla Pupina, Drinska, Goranská, Dunajská, Zanatlijska.