V roku, keď si naša mediálna ustanovizeň v októbri pripomenula 80 rokov nepretržitej činnosti, dnes v priestoroch NVU Hlas ľudu už po druhýkrát bola udelená prestížna cena Naj-Slovák / Naj-Slovenka / Naj-kolektív na rok 2024.

Toto ocenenie sa dostáva jednotlivcom alebo kolektívu z radov vojvodinských Slovákov, ktorí v bežnom roku v jednej z piatich oblastí (spoločenské angažovanie, podnikateľstvo, humanitárna činnosť, kultúra a šport) mali vynikajúce výsledky, a tak prispeli k zviditeľneniu svojho prostredia, slovenskej národnostnej menšiny a našej krajiny vôbec, doma a v zahraničí. Vedenie a pracovníci NVU Hlas ľudu sa aj takýmto spôsobom chcú poďakovať všetkým za dobrú spoluprácu, ochotu a činnosť, lebo so všetkými majú mimoriadne dobrú a úspešnú spoluprácu.

Medzi prítomnými hosťami boli Miomir Đorđević, štátny tajomník Ministerstva kultúry RS, Viera Krstovská, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec, Maja Čeremidžićová-Šainovićová, asistentka primátora Mesta Nový Sad, Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, Daniela Lazorová, predsedníčka Správnej rady NVU Hlas ľudu, Vlasko Grujičić, predseda Zhromaždenia Obce Odžaci, a Boris Jevtić, riaditeľ filiálky PIO v Novom Sade. Ďalej svojou prítomnosťou organizátorov poctili riaditelia a predstavitelia menšinových ustanovizní a inštitúcií a SEAVC.

Na začiatku sa prítomným hosťom prihovorila riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová. „Aj týmto spôsobom sa chceme dostať bližšie k čitateľom, ktorí sú našou najväčšou podporou, naším motívom a vzpruhou do ďalšej činnosti. Ale nielenže sa týmto podujatím chceme priblížiť k našim čitateľom, spropagovať časopis, a samým tým aj čitateľov prilákať, aby nás sledovali, ale ich aj motivovať do ďalších akcií, a aj týmto spôsobom im dať podporu a motiváciu, aby tvrdo pracovali či už v spolkoch, združeniach, organizáciách, na pestovaní tradície a slovenskej identity. Dať teda úspešným jednotlivcom a organizáciám na vedomie, že ich činnosť je povšimnutá, že sme si ich všimli a vieme to patrične aj odmeniť,“ uviedla v príhovore Arňašová Radićová.

Ďalej v príhovoroch pokračovali – Dušanka Petráková, kým Miomir Đorđević podujatie oficiálne aj otvoril.

Po úvodných príhovoroch nasledovalo slávnostné udelenie plakiet. Ako sme zistili zo slov moderátorky Alexandry Čížikovej, tohto roku na hlasľudovskú mailovú adresu prišlo bezmála 50 návrhov na ocenenie jednotlivcov a kolektívov.

V kategórii Spoločenskej činnosti plaketu Naj-Slovák / Naj-Slovenka / Naj-kolektív získalo Združenie žien Jánošíčanka z Jánošíka.

V kategórii Podnikateľstvo plaketu Naj-Slovák / Naj-Slovenka / Naj-kolektív získal Karol Horvát z Báčskeho Petrovca.

V kategórii Humanitárna činnosť plaketu Naj-Slovák / Naj-Slovenka / Naj-kolektív získala Humanitárna organizácia mama a syn, ktorú vedú Milota Pálenkášová a Marek Poničan.

V kategórii Kultúra plaketu Naj-Slovák/ Naj-Slovenka a Naj-kolektív získal Miroslav Gašpar.

V kategórii Šport plaketu Naj-Slovák/ Naj-Slovenka a Naj-kolektív získal FK Panónia z Lalite.

Podujatie speváckymi bodmi doplnila spevácka skupina KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského.