V sobotu 27. mája v Slovenskom národnom dome prebiehalo štvrté zasadnutie Správnej rady a po ňom aj Zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku. Predsedov a predstaviteľov 16 miestnych odborov MSS v mene predsedu kysáčskeho MOMS Rastislava Surového, ktorý zo zdravotných dôvodov nebol prítomný, ako aj v mene kysáčskeho richtára Jána Vozára a farára Vladimíra Lovása pozdravil podpredseda MOMS Kysáč Ján Slávik.

Na rokovacom programe boli obvyklé témy pre toto obdobie – Správa o činnosti za minulý a plán práce na tento rok, spolu s finančnou správou a finančným plánom, tiež správa inventúrnej komisie. Rokovalo sa aj o návrhu na matičné uznania, iniciatíve na novelizáciu Stanov MSS, ako aj o demisiách jednotlivých členov vedenia MSS a v súvislosti s tým aj o návrhu na novú podpredsedníčku MSS pre Banát. Tento rokovací program však na návrh Ivana Zafirovića z Vojlovice, ktorý vystúpil ako radový matičiar, lebo predtým podal demisiu na delegáta v Zhromaždení MSS, bol doplnený dvomi bodmi – prípravy MSS na voľby do NRSNM a výsledky tých volieb, ako aj prečítanie verejného listu rodiny zosnulého predsedu MOMS Padina a podpredsedu MSS pre Banát Janka Kolárika.

Tak ako sa aj očakávalo, správy o činnosti a finančná správa sú jednohlasne schválené bez rozpravy až na výnimku poznámky Pavla Baláža z Kovačice, že položku platby za rôzne služby v sume 2,45 milióna dinárov by bolo potrebné rozpísať, aby sa videlo, na aké služby sa minuli tie peniaze. Tajomníčka MSS Zdenka Chalupková síce vysvetlila, že ide o široké spektrum výdavkov pre rôzne služby, od kosenia trávy, cez prepravu a iné práce, za ktoré platila MSS, ale aj MOMS, ktoré vo finančných dokladoch nemajú svoju osobitnú klasifikáciu, avšak v konečnom je rozhodnuté, aby písaná informácia o tom bola pripravená na nasledujúce zasadnutie. Bez rozpravy a jednohlasne sú chválené aj plán práce a finančný plán MSS na rok 2023, správa inventúrnej komisie, tiež návrhy na matičné uznania.

Hladina sa rozvírila pri bode venovanom demisiám podpredsedov MSS Jarmily Hromčíkovej a Janka Havrana, ako aj predsedníčky a člena Dozornej rady Rozálie Hudecovej a Pavla Baláža. Rozprava o tomto prakticky bola spojená s bodom týkajúcim sa volieb do NRSNM, keďže jedno s druhým tesne súvisí. Predseda MOMS Hajdušica Vladimír Hudec vysvetlil, že demisie Hromčíkovej, Hudecovej a Baláža boli podané ešte na zasadnutí banátskych MOMS v Zreňanine ako reakcia na spôsob prípravy matičnej listiny. V pokračovaní bolo počuť polemické tóny o tom, kto (ne)mal utvoriť listinu, či sa na listinu môžu dostať osoby, ktoré sa do Matice začlenili deň-dva pred kandidatúrou na voľby, kto (ne)navrhol kandidátov na listinu, prečo na listine boli iba kandidáti z Báčky a pod. Bolo však počuť aj mienku, že Matica je stiahnutá do politických procesov, ako aj to, že jej nie je miesto v politike a že sa matičiari nesmú deliť podľa politickej príslušnosti. Bolo počuť aj mienku, že stanovami netreba Matici zatvoriť dvere volieb, ibaže do budúcna najprv treba zvážiť, či politická situácia v danej chvíli umožňuje férové voľby a v súlade s tým rozhodnúť o tom, či sa zúčastniť volieb alebo nie. Listinu by záväzne mala určovať Správna rada a ak treba aj Zhromaždenie MSS. Na druhej strane však bolo počuť aj uspokojenie nad tým, že Matica na voľbách vyhrala a jej kandidáti sa dostali do NRSNM. V konečnom však táto rozprava zostala bez konkrétneho záveru.

V pokračovaní SR akceptovala návrh banátskych MOMS, aby na funkciu podpredsedu pre Banát bola zvolená profesorka Anna-Andrea Holíková z Kovačice a postúpila tento návrh Zhromaždeniu MSS.

Z obsiahlej, na momenty polemickej rozpravy možno spomenúť aj konštatáciu Pavla Baláža, že založením samostatnej matičnej organizácie staropazovského MOMS a vystúpením z MSS, ako aj skôr založenie MOMS Petrovec ako samostatnej právnickej osoby, je porušovanie stanov MSS, ktoré MOMS ako samostatnú právnickú osobu nepoznajú. Správna rada následne schválila iniciatívu na novelizáciu stanov, ktorej cieľom bude, aby sa doriešili niektoré nedôslednosti a vytvorili mechanizmy, ktoré umožnia, aby sa doriešili niektoré situácie, ktoré sa podľa terajších stanov nemôžu doriešiť.

Na záver tajomníčka MSS Zdenka Chalupková prečítala list rodiny nebohého predsedu MOMS Padina a podpredsedu MSS pre Banát Janka Kolárika, v ktorom sa pohoršuje nad útokmi naňho aj po jeho smrti v súvislosti s falošnými podpismi členstva v MOMS Padina. S konštatáciou, že je najľahšie útočiť na niekoho, kto sa viac nemôže obrániť, vyzvali všetkých, aby uctievali prezumpciu neviny, kým sa prípadná vina nedokáže. „Ako rodina nedovolíme, aby sa Jankov odchod zneužíval pre politické body jednotlivcov. Chceme osloviť všetkých ľudí, aby si pripomienky a subjektívne vyjadrenia nechali pre seba, aby počkali po vynesenie právoplatného rozsudku, aby mali úctu k človeku, ktorý sa, žiaľ, už nemôže brániť,“ uvádza sa o. i. v liste rodiny Janka Kolárika.

Po kratšej prestávke v Slovenskom národnom dome zasadalo aj Zhromaždenie MSS, ktoré bolo omnoho pohotovejšie a všetky správy, plány rozhodnutia, o ktorých sa rokovalo na zasadnutí SR, sa schválili bez rozpravy a jednohlasne. Za novú podpredsedníčku MSS pre Banát jednohlasne zvolili Annu-Andreu Holíkovú z Kovačice.

Nové zasadnutia týchto dvoch orgánov Matice by sa malo uskutočniť na jeseň, v rovnako jubilujúcom Jánošíku.