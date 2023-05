S dnešným dňom je svojrázne skončená futbalová sezóna v Anglicku, aspoň čo sa týka ligovej časti. Pravda, v sobotu na programe bude finále najstaršej pohárovej súťaže na svete FA Pohára, v ktorom zohrajú Manchester City a Manchester United, zatiaľ čo Manchester City neskoršie zohrá aj finále Ligy majstrov.

To, čo nás v tomto príspevku najviac zaujíma, sú obľúbené play-off súťaže v Championshipe, tiež v League One a League Two.

Práve v pondelok podvečer vyvrcholil aj posledný zápas play-off, ten v League One. Postup do druhej ligy si tak vybojoval Sheffield Wednesaday, ktorý po predĺžení prekonal veľkého rivala Barnsley výsledkom 1 : 0 a tak sa populárne Sovy po dvoch rokoch vracajú do druhej triedy anglického futbalu.

Po skončení regulárnej časti League One mal tento celok na svojom konte až 96 bodov, ale ani to nestačilo na priamu promóciu s ohľadom na to, že Plymouth a Ipswich boli ešte presvedčivejší. Preto Wednesday musel hrať play-off a zdalo sa, že sa ich púť tu končí, keďže v prvom semifinálovom stretnutí proti Peterboroughu prehrali až 0 : 4. V revanš stretnutí ich asi všetci už prečiarkli, ale Sheffield sa nevzdával, dosiahol triumf 5 : 1 po predĺžení a po strieľaní penált sa napokon dostali aj na Wembley. Vo finále proti Barnsley boli trochu lepším rivalom a to stačilo na postup. Tak v Championshipe znovu budeme mať aj Sovy, ktoré si, objektívne, minimum druhú triedu aj zasluhujú.

Deň predtým na Wembley bolo aj finále play-off League Two. V tom si postup do tretej ligy vybojoval Carlisle United, ktorý po kopaní penált porazil favorizovaný Stockport County.

Carlisle sa tak do League One vracia po dlhoročnej prestávke, s ohľadom na to, že vo štvrtej triede strávili deväť rokov.

Postupujú spolu s Leyton Orientom, Stevenageom a Northamptonom.

Luton Town postúpil do Premier ligy

To, čo nás najviac zaujíma a čo sa udialo v sobotu je to, že po finále play-off Championshipu sa víťazom stal Luton Town, takže populárnych Klobučníkov v novej sezóne sledovať budeme v Premier lige.

Luton finišoval na treťom mieste, unikla mu priama promócia, ale si v najhodnotnejšom zápase na svete predsa vybojovali žiadaný postup. Údajne, víťaz tohto stretnutia inkasuje neuveriteľných 170 miliónov libier!

Na to potrebovali penalty, v lotérii mali trochu viac šťastia ako ich súper Coventry City a tak klub zo širšieho územia Londýna v elitnej triede bude hrať prvýkrát po roku 1992. Zároveň bude toto ich prvá sezóna v Premier lige, s ohľadom na to, že prvá trieda anglického futbalu toto meno nesie od roku 1993.

Cesta Lutona je fantastická. Pred deviatimi rokmi boli majstrami National League, čiže piatej triedy a už v budúcej budú hrať v PL. Veľký posun za necelé desaťročie, ale určite budú príjemným občerstvením, lebo neutrálni fanúšikovia už mali plné zuby klubov ako Norwich, Watford, Hull, WBA či ďalšie, ktoré sa stali akýmisi jo-jo celkami.

V minulej sezóne tak postúpil Nottingham Forest (ktorý v PL aj zostal), teraz Luton Town. A spomeňme aj ich futbalistu menom Pelly Ruddock Mpanzu – tento hráč z Konžskej demokratickej republiky sa stal prvým futbalistom v dejinách, ktorý s tým istým klubom postúpil z piatej do prvej ligy na Ostrove. Mpanzu do Lutonu prišiel v sezóne, keď vyhrali v piatej triede a už nikdy neodišiel, takže je jeho prínos v tomto ohromný.

Okrem tohto mužstva v PL v novej sezóne budeme mať aj Burnley, ktorý sa vracia po jednej sezóne, tiež aj Sheffield United, ktorý po eliminácii z PL v Championshipe bol iba dva roky.

V nedeľu, po poslednom kole PL sa Southamptonu pridali aj Leeds United, ale aj senzačný majster Anglicka zo sezóny 2015/2016 Leicester City a od jesene hrať budú v druhej triede.

Tak to býva, niekto za krátke obdobie dosiahne veľký posun, žiaľ, iní pokles, ako je to v prípade populárnych Líšok.

Akokoľvek, sezóna je prakticky skončená a hráči idú na zaslúžený oddych. Netrpezlivo čakáme na nové anglické futbalové epizódy, ktoré sa začnú už v auguste.