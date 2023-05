V dňoch 27. a 28. mája v Sriemskych Karlovciach prebiehala 23. Republiková prehliadka chórov a orchestrov základných škôl a základných hudobných škôl Srbska. Táto prestížna súťaž znamená vrchol snažení mladých hudobníkov a chóristov vo veku žiakov základných škôl, teda už účasť na nej je veľkým úspechom.

Do tohtoročnej súťaže na najvyššej úrovni sa prebojovali až štyri hudobné a spevácke zoskupenia zo škôl so slovenskou vyučovacou rečou. Sú to dva žiacke orchestre: Orchestrík Základnej školy Jána Kollára zo Selenče pod vedením Dr. Juraja Súdiho a orchester Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice pod vedením Pavla Tomáša ml., ako i dva chóry z kovačickej základnej školy – chór nižších ročníkov pod vedením Pavla Tomáša st. a chór vyšších ročníkov pod vedením Pavla Tomáša ml.

S potešením a hrdosťou môžeme konštatovať, že tento uplynulý karlovský hudobný víkend bol pre mladých reprezentantov vojvodinských Slovákov skutočne zlatý: podľa počtu získaných bodov na vystúpeniach všetky štyri zoskupenia – teda aj orchestre, aj chóry – získali vo svojich kategóriách prvé miesto a zlaté ocenenie. Blahoželáme mladým hudobníkom, spevákom a ich učiteľom a profesorom. Je to ďalší krásny dôkaz, že neúnavná práca, pevná vôľa a vlohy nemôžu zostať bez výsledkov a úspechov. Tento maximálne „zlatý“ úspech im všetkým bude veľkou motiváciou do ďalšieho muzicírovania a spievania tak na skúškach, ako i na vystúpeniach. A to nielen tých súťažných, ale aj tých bez prísnej poroty – teda na školských a dedinských programoch a na prípadných zájazdoch.