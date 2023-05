Na základe zverejnených výsledkov selektorov 7 oblastných prehliadok detskej hudobnej tvorby, na 61. Hudobný festival detí Vojvodiny – Koncert folklórnych skupín, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4. júna v Báčskej Topole, vystúpi až 31 folklórnych skupín.

V mladšej vekovej skupine na programe budú 16 skupín (z Banátskeho Nového Sela, Pančeva, Somboru, Sivca, Orlovatu, Zreňanina, Báčskej Palanky, Báčskej Topoly – dva súbory, z Krčedínu, Starej Pazovy – tri súbory, z Vojky, Inđije a Nových Karloviec) a v staršej vekovej skupine 15 skupín (z Banátskeho Nového Sela, Debeljače, Pančeva, Sivca, Zreňaninu, Orlovatu, Novej Gajdobry, Báčskej Topoly – dve skupiny, Nových Karloviec, Inđije, Novej Pazovy – dve skupiny, Starej Pazovy, Nových Bánoviec).

V nedeľu do Báčskej Topoly odcestujú aj členovia detskej skupiny staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka a vystúpia v mladšej vekovej skupine s tancom Ruženy Červenskej Tie pazovské zvony.

Na Festival tradície Vojvodiny od 22. do 24. septembra do Vrbasu odcestuje až 25 detských skupín, a to z Aradáča, Mladenova, Pivnice, Novej Gajdobry, Banátskeho Nového Sela, Pančeva – dve skupiny, z Kovačice, Báčskej Topoly, Gunaroša, S. Miletića, Čonoplje, Sivca, Crvenky, B. Brestovca – dve skupiny, Stanišića, B. Gračca, B. Monoštora, Klajićeva, Vojky, Starej Pazovy – dve skupiny, z Belegiša a Rumy).

V kategórii pôvodná tvorba – tradícia najmladší členovia pazovského spolku vystúpia vo Vrbase s Paničkami. Autorkou i tejto choreografie je R. Červenská.