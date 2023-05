Dni Petrovca, ktoré sa konali od 26. do 28. mája, aj tohto roku priniesli množstvo športových podujatí. Ide v podstate už o dobre známy harmonogram aktivít, ktorý je takmer rovnaký s tým počas Slovenských národných slávností. No ale to vôbec nemení na veci, keďže športové podujatia sú obľúbené, a čo je tiež dôležité, zapájajú sa do nich aj deti.