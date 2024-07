Novak Đoković je v roku 2024 aj ďalej bez trofeje na ATP podujatiach. Pravda, v nedeľu zohral svoje prvé finále v aktuálnom roku, ale na neoficiálnych Majstrovstvách sveta, čiže na treťom Grand Slam turnaji sezóny Wimbledon druhýkrát zaradom musel zagratulovať súperovi. A to tomu istému.

V nedeľu totiž Carlos Alcaraz obhájil titul majstra na Wimbledone a príliš hladko prekonal Novaka Đokovića výsledkom 3 : 0 na sety. V prvých dvoch to bolo celkom rutinovane a obidve dejstvá sa skončili výsledkom 6 : 2 v prospech mladého Španiela, zatiaľ čo v treťom Novak konečne začal hrať na svojej známej úrovni, ale to už nestačilo na záchranu, dokonca ani na odňatie aspoň jedného setu.

Už na začiatku dal Alcaraz Novakovi na vedomie, že má veľmi ambiciózny plán. Pri prvom Novakovom podávaní ihneď dosiahol break, ďalej set poľahky kontroloval a za 40 minút už mal náskok 1 : 0. V rovnakom rytme hral aj ďalej, absolútne kontroloval zápas, triafal neuveriteľné lopty, ale to znamená, že je fantastickým tenistom.

V druhom sete scenár bol prakticky rovnaký ako v prvom – ihneď na štarte Alcaraz dosiahol break, potvrdil ho pri náskoku 4 : 2, a potom už iba podával a mal 2 : 0 v setoch. Za ešte kratší čas, presnejšie za 34 minút.

Konečne, v treťom sete sa zdalo, že sa Nole konečne prebudil, skutočne tak aj bolo, rozohral sa, ale ani Carlos nepovedal svoje posledné.

Prvý break Španiel dosiahol v deviatom game, ujal sa vedenia 5 : 4 a podával na víťazstvo. Pri tom už mal 40 : 0, ale Novak odohral najlepší game vo finále, ktorý svojrázne pripomenul ten vo finále rovnakého turnaja proti Federerovi v roku 2019, keď zachránil niekoľko mečbalov, a potom nakoniec triumfoval.

Aj tentoraz vyrovnal na 5 : 5, ale v tiebreak už nedokázal Alcarazovi čeliť, hoci sa maximálne snažil. Konečných 7 : 4 a úhrnne 3 : 0 na sety za dve hodiny a 27 minút. Zvykli sme si na to, že finálové duely vedia trvať aj značne viac, ale tentoraz nie. Treba byť objektívny a uznať, že v Londýne dnes triumfoval lepší a pripravenejší hráč.

Veterán Novak nemal na to, aby sa stále mladučkému Carlosovi vypomstil za minuloročnú prehru a získal 25. Grand Slam trofej. Na tú bude musieť počkať najmenej po septembrové podujatie v New Yorku, čiže posledný turnaj tzv. Veľkej štvorky, US Open. Z druhej strany Alcaraz si vybojoval štvrtú Grand Slam trofej, druhú z Wimbledonu, potom ako v Londýne prvýkrát triumfoval práve vlani.

Po podujatí v Londýne situácia v čele ATP poradovníka zostala viac-menej rovnaká, lebo podobný počet bodov získali aj Alcaraz, aj Novak. Na prvom mieste zostane Jannik Sinner, Nole bude druhým hráčom sveta a Alcaraz tretím.

Mnoho času na oddych tenisti nemajú, lebo pokračuje ATP sezóna. Pred Olympijskými hrami síce nie sú Masters podujatia zo série 1 000, ale celkom zaujímavé turnaje budú v Hamburgu (ATP 500), tiež je tu aj niekoľko podujatí zo série 250 – medzi inými aj turnaj v chorvátskom Umagu.

Koncom júla sa začne aj olympijský tenisový turnaj, v auguste budú dva Masters podujatia – v Montreale a v Cincinnati, kým sa tohtoročný US Open začne 26. augusta. Na ňom titul obhajuje práve Novak Đoković.