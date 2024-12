„Hospodárstva Srbska a západného Balkánu ešte raz dostali silnú podporu z Bruselu, a to od Eurokomory, aby sa čím skôr stali súčasťou jedinečného hospodárskeho priestoru, nie iba ako podpisovatelia Dohody o stabilizácii a pridružení, ale aby aj čím skôr vstúpili na jedinečný hospodársky trh, a potom aj ako plnoprávni členovia,“ vyhlásil predseda Hospodárskej komory Srbska Marko Čadež po zasadnutí riaditeľov Euromokory v Bruseli.

Čadež dodal, že prezident Vučić jasne zdôraznil, že Srbsko a vláda Srbska sú pripravené na to, aby do roku 2026 zakončili všetko nevyhnutné z ich strany, ale aj Európa sa tiež musí rozhodnúť, ako chce, aby v budúcnosti vyzerala celková architektúra európskej ekonomiky.

Poukázal na to, že hospodárstvo Srbska a západného Balkánu vo veľkej miere závisí od EÚ, lebo je to najväčší trh na vývoz pre Srbsko a najväčší počet investorov prichádza práve z členských krajín Európskej únie.

Vyhlásil, že podnikatelia a predstavitelia hospodárskych komôr z EÚ poukazujú na to, že je nevyhnutné viac spolupracovať v oblasti priemyselných politík, zjednocovať spoločnosti a pracovať spolu omnoho viac, s cieľom rastu inovačných spoločností v Európe, ktoré by neodchádzali na iné miesta, predovšetkým do USA.

Zdroj: pks.rs