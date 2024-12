Padinskí penzisti majú svoje miestnosti na prízemí budovy Miestneho spoločenstva, kde úradujú každý štvrtok a sobotu predpoludním (od 9. do 12. hodiny). Predsedom Miestnej organizácie penzistov je Ján Šuľa, ktorý túto funkciu vykonáva od novembra 2015.

„Tieto miestnosti používame od júna 2021 a máme tu dobré podmienky na našu činnosť. Vďaka porozumeniu vedenia Obce Kovačica zabezpečený bol aj nábytok, ako aj klimatizácia miestností, takže sa naši členovia tu môžu cítiť príjemne,“ hovorí predseda Ján Šuľa, od ktorého sme sa dozvedeli, že MOP Padina má v súčasnosti asi 250 členov. Vo vedení organizácie sú ešte aj podpredseda Ondrej Omasta, tajomník Michal Kukučka a pokladník Ján Hudec.

„Členovia našej organizácie každoročne prejavujú záujem o zaobstarávanie ohrevu na splátky a ohľadom toho sa už v polovici januára začne podpisovanie zmlúv na nasledujúci rok. Veľký záujem býva aj o organizovaný odchod do kúpeľov. Bude sa organizovať aj v roku 2025 a už teraz sa možno prihlásiť na májový odchod do Sokobanje, ako aj na odchod do Jošaničkej Banje (v septembri) a do Vrnjačkej Banje (v októbri). Pobyt v každom z týchto kúpeľov bude sedemdňový a bolo by dobre, aby sa záujemcovia prihlásili čím skôr,“ poznamenáva Šuľa.

V roku 2024 členovia MOP Padina boli na niekoľkých výletoch (Vrujci, kláštor Tumane, Srebrno jezero), súťažili v športových podujatiach (kolkárske zápasy a šachový turnaj) a vo svojich miestnostiach usporiadali aj dve výstavy. V októbri navštevovali najstarších členov organizácie a koncom novembra mali akciu udeľovania bezplatných citrónov s podporou Červeného kríža Kovačica a lokálnej správy.

Padinskí penzisti sa v súčasnosti pripravujú na účasť v nasledujúcich Robotníckych športových hrách, kde tentoraz budú mať okrem mužskej skupiny aj ženskú skupinu. Od Jána Šuľu sme sa ešte dozvedeli, že uvažujú aj o príprave knižky na tému organizovanej činnosti padinských penzistov. V tej publikácii by sa dokumentovali údaje o dejinách MOP Padina, ktorá pôsobí už približne štyri desaťročia.