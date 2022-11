Každá podpora pre žiakov príde vhod. Je chvályhodné, že to ocenili aj v Matici slovenskej na Slovensku, keď predseda Marián Gešper podporil prvákov v stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Podrobnejšie informácie o skutočne skvelom ťahu poskytol predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík.

Na čo sa teda môžu tešiť prváci v stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským?

„Matici slovenskej v Srbsku sa dostali prostriedky na kúpu notebookov pre prvákov, ktorí navštevujú stredné školy v slovenskej vyučovacej reči, teda na Gymnáziu Jána Kollára vo všeobecnom odbore, tiež IT odbore, kuchárskom odbore, na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici pre žiakov jednej triedy všeobecného odboru, ale zabezpečené sú aj pre žiakov Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade, so slovenskou vyučovacou rečou.“

Kto sa postaral o prostriedky na zabezpečenie darčekov?

„Prostriedky sa zabezpečili z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za pomoci Matice slovenskej. Táto podpora je výsledkom spolupráce či dohody medzi predsedami troch inštitúcií, teda predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom, predsedom ÚSŽZ Milanom Jánom Pilipom a, samozrejme, s našou Maticou, menovite so mnou. Plány na podporu sa zrodili ešte v lete, avšak musela prejsť určitá lehota, teda zápis a všetky s tým späté situácie, teda obdobie, pokým sa neustálil počet žiakov, keďže v tých prvých mesiacoch sú mnohí nerozhodní, keď sú príznačné presuny medzitriedne, ako i zo školy do školy. Keď sa už ustálil počet žiakov, aj prostriedky sa dostali na účet Matice slovenskej v Srbsku. Notebooky sú objednané a veríme, že do konca aktuálneho polroku projekt bude realizovaný naplno a že žiaci dostanú im určené darčeky.“

Koľko bolo vyčlenených prostriedkov?

„Treba azda najprv pripomenúť, že my máme určitú víziu, teda traja predsedovia, aby sa táto podpora stala akosi samozrejmou, a tak ako Matica slovenská v Srbsku podporuje žiakov prvákov a udeľuje im vhodné darčeky – tašky a učebné pomôcky, aby sa aj táto podpora pre stredoškolákov stala samozrejmou, teda aby to bolo tiež jednou z motivácií, aby sa ôsmaci rozhodli pre stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Pre tento druh podpory je vyčlenených 30 900 eur, čo určite bude motivačným pozitívom, aby sme žiakov dostali do slovenských tried. Totižto prvoradým nám je zachovanie slovenského povedomia, a samým tým aj jazykovej kultúry a identity.“