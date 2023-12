Na rozvoj sociálneho podnikania a zlepšenie postavenia ohrozených skupín obyvateľstva a ich zamestnávania vyčlenilo Ministerstvo práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí na budúci rok 50 miliónov dinárov. Nový Rozvojový program a Akčný plán by mali zabezpečiť plnú realizáciu zákona, ktorý bude prijatý v najbližších mesiacoch, oznámili na zasadnutí Rady pre sociálne podnikanie v Paláci Srbska.

„Osoby, ktoré patria k ťažko zamestnateľnej populácii, tvoria asi 35 % z celkového počtu nezamestnaných v krajine, čo je asi 130-tisíc našich občanov. Sociálne podnikanie je najvhodnejším nástrojom, ktorý máme vo formálnom a právnom zmysle. V roku 2012 sme mali viac ako 250-tisíc poberateľov sociálnej pomoci a dnes tento počet klesol o približne 37 % a predstavuje 160 700. Dosiahlo sa to v prvom rade zamestnávaním ľudí. Z tých 160-tisíc je minimálne tretina z kategórie obyvateľstva v produktívnom veku a na to by sme mali myslieť,“ povedal predseda Rady pre sociálne podnikanie a minister práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí Nikola Selaković.

Súčasťou programu budú opatrenia zamerané na podporu zamestnanosti a zlepšenie fungovania sociálnych podnikov, ako aj ďalšie aktivity vo forme vzdelávania a propagácie. Okrem existujúcich bude program podporovať aj nové podnikateľské subjekty, ktoré majú dôvody na registráciu ako sociálne podniky. Samotnú viditeľnosť tohto sektoru zlepší spolupráca s miestnymi samosprávami tak, aby sa na miestnej úrovni uznala dôležitosť sociálneho podnikania, ako aj možnosti, ktoré poskytuje na plnenie svojej sociálnej úlohy.