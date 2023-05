Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabićová sa stretla s riaditeľkou UNICEF v Srbsku Dejanou Kostadinovou. Témou stretnutia boli aktivity, ktoré sa uskutočnili bezprostredne po tragickej udalosti v Základnej škole Vladislava Ribnikara v Belehrade, ktorú vláda a príslušné ministerstvá realizovali s podporou UNICEF.

Osobitnú pozornosť venovali potrebe rozvoja stratégie, ktorá by mala zahŕňať preventívne opatrenia a mala by byť formulovaná na základe najlepších skúseností a praktík, v ktorých by UNICEF mal poskytnúť veľkú podporu. Stratégia by zahŕňala sériu aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnej ochrany, ako aj aktivít zameraných na mladých ľudí.

Ako dobrý príklad zo svojej doterajšej práce s mládežou uviedla premiérka založenie mládežníckych centier vo viacerých mestách Srbska, v ktorých môžu mladí ľudia získať informácie o rôznych témach, ktoré sú pre nich dôležité.

Riaditeľka UNICEF v Srbsku Dejana Kostadinová uviedla, že je UNICEF vždy pripravený poskytnúť Srbsku podporu prostredníctvom odbornej pomoci, najmä vzhľadom na závažnosť a zložitosť tragickej udalosti.