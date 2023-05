Zaujímavé stretnutie básnikov zo Srbska a zo Slovenska, ktorého organizátorom je Slovenský kultúrny klub z Petrovca, prebiehalo v nedeľu 21. mája v Divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci. Ide o mimoriadne Srbsko-slovenské básnické kolo, lebo sa toto podujatie organizuje bienálne a keďže prvé stretnutie bolo v roku 2018, teda malo byť v párnych rokoch.

Peknú príležitosť netreba premeškať, a tak bolo 4. Srbsko-slovenské básnické kolo úspešne realizované v aktuálnom – nepárnom roku. Ochotu znovu sa stretnúť prejavili práve básnici, z ktorých viacerí boli účastníkmi prvého ročníka v spomenutom roku 2018 v kulpínskom kaštieli a v týchto dňoch mali aj iné spoločné literárne sústredenia v našej krajine.

„Pri tomto mimoriadnom kole si chceme pripomenúť jedno vzácne jubileum: pred 10 rokmi v Združení spisovateľov Srbska v Belehrade v tom období predseda tohto združenia Radomir Andrić s teraz už nebohým Miroslavom Bielikom, predsedom Spolku slovenských spisovateľov, podpísali zmluvu o spolupráci. Pred 10 rokmi sa teda začalo veľmi intenzívne obdobie literárnej spolupráce, v ktorom vyšiel veľký počet prekladových básnických kníh,“ zdôraznil v príhovore Vladimír Valentík, predseda Slovenského kultúrneho klubu.

Potom už prehovorila poézia, a to dvojrečovo. A to preto, lebo špecifikom tejto spoločnej medzinárodnej akcie spisovateľov zo Srbska a zo Slovenska je to, že všetky básne zvolené na tento večierok sú auditóriu prednesené aj po slovensky, aj po srbsky. Ak sú napísané po slovensky, tak odznejú aj v preklade do srbčiny, ak je originál v srbčine, nasleduje i slovenský preklad. I tentoraz hlavne preklady básní, ale niektoré aj v origináli predniesla Tatiana Mitićová. Večierok moderovala a s každým hosťom viedla i krátky rozhovor na bližšie zoznámenie Miroslava Blažićová. Hosťami na tomto zaujímavom literárnom podujatí boli spisovatelia: Viera Benková, Radomir Andrić, Miroslav Demák, Jeremija Lazarević a Erik Ondrejička, ako i vydavateľ Dejan Mastilović. Hudobnými číslami tento básnický večierok obohatili Lucia Stajićová a Zoran Mitić. Návštevníci si odniesli pekné umelecké zážitky a po oficiálnej časti využili príležitosť i na družné rozhovory s prítomnými spisovateľmi.

Pripomeňme, že po prvom kulpínskom Srbsko-slovenskom básnickom kole ďalšie prebiehalo vo vestibule Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci a tretí ročník bol usporiadaný vlani v Archíve Vojvodiny v Novom Sade. Vo svojom príhovore Vladimír Valentík vyjadril nádej v dostatok predovšetkým organizačných síl, aby sa v tejto začatej intenzívnej spolupráci a v usporadúvaní týchto večierkov zotrvalo.