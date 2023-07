Minulý týždeň sa začali konať letné kreatívne dielne pre deti v organizácii Obecnej knižnice Kovačica, oddelenia v Padine, ktoré tradične podporuje Obec Kovačica. Prvá dielňa bola venovaná rodisku, kde si deti vypočuli o dejinách svojej dediny, kým sa na druhej a tretej dielni naučili niečo viac o sebe.

Najmä 10. júla v Základnej škole maršala Tita v Padine bola uskutočnená dielňa pod názvom Čo so strachom, ktorú viedla psychologička a rodinná psychoterapeutka Martina Hediová-Kirićová. Deti sa na dielni spoznávali s tým, ako sa strach u ľudí prejavuje, ako sa vtedy človek cíti psychicky, ako aj fyzicky a ako v takých situáciách treba reagovať. Keďže bola dielňa interaktívna, každé dieťa hovorilo o tom, čo je jeho najväčší strach. Následne svoje strachy preniesli na papier, ktoré dávali do úst príšere, ktorú prichystala vedúca Martina, a to s cieľom, aby tie strachy príšera „zjedla“, teda aby zmizli a aby sa deti viac nebáli.

Ďalej nasledovala hra pod názvom zemetrasenie, kde sa deti aj fyzicky aktivovali, ako aj malé divadielka, kde vyniesli svoje idey, ako niekomu pomôcť, kto sa niečoho bojí. Na záver si žiaci kreslili ochranné štíty, ktoré si potom vzali aj domov, aby ich chránili pred strachom.

Podľa slov psychologičky Hediovej-Kirićovej, u detí treba dávať vždy dôraz na emócie a takéto dielne sú dobrým spôsobom, ako sa cez hru a zábavné aktivity s deťmi rozprávať o tom, ako sa cítia a zároveň aby sa učili ovládať svoje emócie.

O deň neskoršie sa konala ešte jedna kreatívna dielňa pod názvom Zrkadielko moje, teda 11. júla historička umenia, pedagogička a estetička Elenka Ďurišová rozprávala o tom, čo je portrét a čo sú proporcie tváre. Po teoretickej časti nasledovala praktická časť, kde žiaci kreslili autoportrét a zároveň uvažovali o tom, čo sa im na svojej tvári najviac páči.

Nasledujúca dielňa pomenovaná Zmeny vôkol nás sa uskutoční 18. júla o 10. hodine pod vedením Jána Saba, profesora chémie v padinskej základnej škole.