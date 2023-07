Uplynulo trochu viac ako mesiac od chvíle, keď sa v Istanbule Manchester City prvýkrát v klubových dejinách stal šampiónom Európy, čiže víťazom futbalovej Ligy majstrov.

Pred niekoľkými dňami sme ju spomínali a teraz ju už tu máme otvorenú – novú sezónu v elitnej klubovej súťaži na Starom kontinente. Samozrejme, že celky z najväčších a najsilnejších líg sú stále na oddychu, alebo sa pomaly v kempoch začínajú pripravovať na sezónu 2023/2024.

Ale tí, ktorí takýto luxus nemajú, už v stredu večer odštartovali v rámci prvého kvalifikačného kola.

A k tomu celky zo štyroch najslabších líg Európy na základe UEFA koeficientov už zohrali aj predzápasy, dokonca traja predstavitelia sú z Ligy majstrov už eliminovaní – celky z Andorry, San Marína a Čiernej Hory.

Keď sa vrátime k prvému kvalifikačnému kolu treba spomenúť, že v ňom vystúpi až tridsať klubov, čiže majstrov rôznych európskych líg. Medzi nimi je aj islandský Breiðablik, víťaz spomenutých predzápasov, ktorý sa tak dostal do prvého kola. A Islanďania sa veru aj v ňom dobre predstavili. V prvom kole zohrajú dvojzápas s írskym šampiónom Shamrockom a sú na správnej ceste, keďže za chotárom vyhrali 1 : 0 a na domácej pôde budú hrať revanš.

Z ostatných klubov, ktoré hrajú v prvom kvalifikačnom kole, možno spomenúť aj bulharského majstra Ludogorets, ktorý niekoľko rokov tradične postupuje do skupiny európskych súťaží. Tentoraz sezónu otvorili slabo, lebo proti predstaviteľovi Kosova Ballkani v prvom stretnutí prehrali 0 : 2 za chotárom.

Nepreslávil sa ani maďarský šampión Ferencváros, vlaňajší účastník osemfinále Ligy Európy. Tentoraz kvalifikáciu na elitnú súťaž otvorili skromnou 0 : 0 remízou na Faerských ostrovoch s celkom KÍ.

Najpresvedčivejší bol izraelský Maccabi Haifa, ktorý za chotárom výsledkom 4 : 0 zdolal majstra Malty Ħamrun Spartans. Malťania vlani dosiahli až play-off Ligy konferencií, keď vypadli proti nášmu Partizanu.

S prvým zápasom prvého kola nijako spokojný nemôžu byť ani v radoch bratislavského Slovana, keďže na otvorená európskej sezóny zohrali len 1 : 1 proti Swift Hesperange z Luxemburska.

V radoch Bratislavčanov debutoval doterajší brankár belehradskej Červenej hviezdy Milan Borjan, ktorý je oficiálne na pôžičke v Slovane, ale nový tréner Belehradčanov Barak Bakhar po príchode na lavičku mu jasne dal na vedomie, že s ním viac nepočíta.

Odvetné zápasy prvého kvalifikačného kola Ligy majstrov sú na programe 18. a 19. júla. Postúpi pätnásť úspešnejších celkov, ktoré sa v druhom kole pridajú mužstvám, ktoré v prvom kole účinkovať nemusia. Známe je, že sú to majstri Turecka, Nórska, Dánska a Chorvátska, ale aj celky, ktoré šancu vybojovať si Ligu majstrov majú prostredníctvom tzv. League Path. Sú to predstavitelia Belgicka, Grécka, Ukrajiny a Švajčiarska. To znamená, že tieto krajiny už predstaviteľa v skupine majú (Ukrajina), alebo sa ďalší pripojí v neskoršej fáze.

Srbsko bude mať najmenej tri kluby v ligovej fáze UEFA súťaží

Taká situácia je aj s našou krajinou a ligou. Ako vieme, Červená hviezda má zabezpečenú skupinovú fázu ako šampión Srbska, kým TSC Báčska Topoľa, ako vicemajster Srbska, vystúpi v treťom kvalifikačnom kole.

Pre našu ligu je dôležité to, že už jedného predstaviteľa v Lige majstrov máme a TSC určite bude hrať v skupine, ibaže je pred kvalifikáciou nie známe, či sa im podarí vybojovať si tiež Ligu majstrov.

Ide o to, že TSC má garantované minimálne miesto v skupine Ligy Európy – celky, ktoré účinkujú v League Path totiž v prípade neúspechu v treťom kvalifikačnom kole Ligy majstrov budú presunuté do skupiny Ligy Európy.

Vo výbornej pozícii je aj náš ďalší predstaviteľ Čukarički, ktorý odštartuje v play-off kole Ligy Európy. V prípade úspechu vystúpi v skupine a v prípade eliminácie bude zaradený do skupiny Ligy konferencií. Teda, minimálne tri kluby budeme v novej sezóna mať v skupinách UEFA súťaží.

Na záver spomeňme aj to, že v kvalifikácii na Ligu konferencií máme Vojvodinu a Partizan. Novosadčania štartujú v druhom kole a rivalom je cyperský APOEL, zatiaľ čo Partizan vystúpi v treťom kole a zatiaľ nie je známe, kto bude jeho rivalom.