Záväzkov máte vyše hlavy, ste namrzení a celý deň vám takpovediac uteká spod prstov a zdá sa, že ste nič nevybavili? S dobrou organizáciou a dobrými radami bude vám ľahšie.

Neviete, na ktorý mail skôr odpovedať, máte kopu záväzkov, telefón neprestajne vyzváňa a pondelok sa iba začal. Ako čas beží, máte dojem, že ste nič nestačili vybaviť, začínate panikáriť. Bez ohľadu, či máte radi svoju prácu alebo nie, nemusí byť tak. Stačí aby ste sa trochu lepšie zorganizovali a urobili si pohodu a všetko bude ľahšie.

Určte si priority

Možno máte mnoho roboty, ale nesnažte sa vykonať všetko jeden deň, lebo je to nemožné. Dajte bokom všetko to, čo môže počkať, povedzme plánovanie nejakého nového projektu, a sústreďte sa na to, čo je naozaj prioritou. V pondelok sa zrieknite aj spoločenských sietí, budú vám iba odoberať čas.

Vykonajte najmenej jeden väčší záväzok

Väčšinu záväzkov, ktoré ste plánovali na pondelok, predsa presuniete na utorok a ďalšie dni. Preto sa snažte v prvý deň vykonať aspoň jeden väčší záväzok, ktorý je dôležitý alebo pre vás alebo pre iných, niečo, čo sa oplatí na dlhšie. Budete sa cítiť užitočne. Ak sa to nedá, vykonajte niekoľko menších prác, aby ste sa pripravili pre ďalšiu časť týždňa.

V nedeľu večer choďte skorej do postele a zábavu nechajte na piatok a sobotu.

Plánujte pondelok v piatok

Aby pondelok nebol nenávidený deň, plánujte ho dopredu. V piatok si venujte trochu času a overte si, či ste si na pondelok nenaplánovali mnoho dôležitých záväzkov. Vyraďte neodkladné záväzky a roztrieďte ich na prvú časť týždňa, a nie iba na pondelok. Snažte sa v piatok vykonať čo viac naplánovaného. Tak víkend dočkáte uvoľnene, a do nasledujúceho týždňa zakročíte s menej napätia a nebudete zaťažení záväzkami.

Doprajte si

Ak máte dobrú správu alebo novú ideu pre spolupracovníkov, oznámte im to práve v pondelok a všetkým skrášlite deň. V ten deň po práci majte chvíle pre seba. Choďte na večeru s priateľkou alebo do kina s milovanou osobou, na prechádzku alebo nakupovať, zavolajte si spoločnosť na večeru, ak vás baví varenie, alebo oddychujete pri TV a pri obľúbenom občerstvení.

Zdroj: Blic žena