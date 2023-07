Začiatkom mesiaca sa začala rekonštrukcia budovy starej evanjelickej fary v Starej Pazove, známejšej ako Hurbanovskej fary. O tom, ako prebiehajú práce a čo je tohto času najaktuálnejšie, keď ide o túto kapitálnu investíciu, porozprávali sme sa s Igorom Feldym, seniorom sriemskym a farárom staropazovským.

„Ako to naša verejnosť určite vie, na Hurbanovskej fare sídli aj celocirkevný archív a nazývame ho Ústredný archív SEAVC v Srbsku a na základe toho, že je tam umiestený, podali sme žiadosť o finančné prostriedky viackrát na ÚSŽZ pre rekonštrukciu tejto budovy, kde je veľký problém vlhkosť. V podstate máme tu dve fázy opravy a prvá je výmena škridiel a drevenej konštrukcie na streche budovy, okrem hrád. Druhá fáza bude odvlhčenie vnútorných miestností fary, ktoré sa budú konať na základe súčasných metód a zabrzdenia šírenia vlahy smerom hore. Plánovaná je aj výmena parketov, maltovanie a líčenie stien z vnútornej a vonkajšej strany,“ povedal I. Feldy a doložil:

„Ceny v posledných rokoch pri takýchto investíciách sú veľmi navýšené, tak my sme obdržali s ÚSŽZ pred asi dvomi rokmi 60-tisíc eur a tieto finančné prostriedky budeme môcť použiť na kompletnú sanáciu strechy a čiastočne jednu alebo dve miestnosti čo sa týka realizácie druhej fázy a vnútorných investícii. Sľúbili nám v úrade, že by sme ešte mali podať projekty a pravdepodobne to bude o rok, keďže sú finančné zdroje na tento rok vyčerpané. Žijeme v nádeji, že Obec Stará Pazova nám i tentoraz pomôže, lebo ozaj pomáha cirkvám a že sa v ďalšom opravnom rozpočte na rok 2023 zvýšia prostriedky a budeme môcť investovať ďalej v pokračovaní tejto kapitálnej investície. Tieto veľmi náročné práce vykonávajú ozaj vynikajúci majstri, ktorí pracovali i na rekonštrukcii strechy na kostole.“

Ako sa dozvedáme, všetci sú veľmi spokojní s ich doterajším výkonom a pevne veria, že to tak i zostane, kým sa celková začatá investícia nedokončí.

Hurbanovská fara je symbolom Starej Pazovy, spolunažívania medzi ľuďmi a všetci, ktorí sú zapojení do jej rekonštrukcie, sa usilujú maximálne v pôvodnom stave ju zachovať, lebo sa nachádza pod ochranou a počas vykonávania prác sa konajú konzultácie i s odborníkmi z Ústavu pre ochranu pamiatok kultúry Sriemska Mitrovica. Slovenská evanjelická fara z roku 1894 zvaná ešte aj Hurbanovská fara je dnes sídlom Ústredného archívu SEAVC v Srbsku a početných kultúrnych dianí.

Mnohí Slováci, ale aj návštevníci mesta chodia na faru nielen po duchovnú útechu, ale aj kvôli vzácnym knihám a historickým dokumentom, ktoré sa nachádzajú vo farskom archíve.