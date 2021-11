Pavel Poniger Forero sa po druhýkrát – dva roky zaradom – stal víťazom Festivalu mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj.

Festival sa uskutočnil v nedeľu 7. novembra v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. Na záver ďalšieho ročníka už tradičného festivalu, ktorý organizuje MOMS Petrovec, o tom rozhodla odborná porota. Pavel Poniger Forero získal aj cenu za autentickosť piesne. Právo účasti na Stretnutí v pivnickom poli si zase vyspievala Miroslava Zelenáková, s Pavlom si rozdelila aj cenu za autentickosť piesne. Tohto roku rovnako ako aj vlani súťažila aj petrovská spolkárka a speváčka Alexandra Muchová a získala tretiu cenu poroty.

Na 29. ročníku 29 spevákov

„Je nám potešením, že sa na 29. ročníku festivalu Spievajže si, spievaj zúčastnilo 29 žiakov spevákov. Najmladšia speváčka mala iba 4,5 roky a najstarší účastníci sú vlastne súťažiaci pre pivnický festival. Chvályhodná je veľká účasť najmladších účastníkov, máme až 26 detí do 15 rokov. Aj v jednej, aj v druhej časti máme vynikajúcich spevákov, ktorí majú čistú interpretáciu, veľmi málo bolo chybných nečistých tónov. Speváci majú tiež výbornú dikciu, čiže všetko veľmi zreteľne a jasne bolo vyspievané, aj dynamika alebo predvedenie bolo presné. S tým, že pri niektorých prevažne mladších účastníkoch bola prítomná trošku tréma, je to ľudsky a deti sa k tomu dopracujú. Zároveň kvitujeme aj to, že sa súťaže zúčastnili iba traja speváci. Po toľkých malých spevákoch, očakávame väčší počet starších účastníkov, no zdá sa, že nemajú taký záujem pre spev, takýto spôsob súťaženia. Inak všetci traja boli silní, čistá interpretácia a všetko, čo prislúcha dobrému spevu. Laureát Pavel Poniger Forero je jeden ostrieľaný spevák, chlapec, ktorému vyzrel, dospel hlas a bola to vynikajúca interpretácia,“ v mene komisie, ktorú tvorili aj Mariena Stankovićová-Kriváková, Olivera Popadićová a Katarína Melegová-Melichová, na záver festival zhodnotila hudobná pedagogička Anna Medveďová.

Tohto roku v sieni SVD boli prítomní aj diváci, hoci v obmedzenom počte, ktorí potleskom z celého srdca povzbudzovali spevákov, aby sa im ľahšie spievalo a bolo vidieť, že im to dobre padlo. Festival otvorila predsedníčka obce Jasna Šprochová. V úvodnej časti mladí speváci jednotlivo alebo aj v duete zaspievali po jednu pesničku a v súťažnej časti traja speváci podľa predpisov festivalu zaspievali po dve pesničky, po jednu rýchlu a jednu pomalú. Účastníkov festivalu hudbou sprevádzal orchester pod vedením harmonikára Rastislava Struhára a tvorili ho aj huslista Jaroslav Spevák, gitarista Samuel Kováč a basista Vlastimír Struhár. Aj speváčky v revuálnej časti, keď zaspievali Jarmila Virágová a Andrea Stanivuková a spievali aj samotní hudobníci Struhár a Kováč. Program moderovala Viera Dorčová-Babiaková.







Aj tohto roku bolo na javisku vidieť veľa pekných krojov, za čo možno vďačiť mamám a starým mamám. Po vystúpení na vkusne upravenom javisku sa všetkým účinkujúcim dostalo aj darčekov a vyhlásili aj tých, ktorí svojím speváckym talentom a oblečením zapôsobili. V mene organizátora sa všetkým, čo prispeli k realizácii festivalu, zavďačila predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová. Odmenu ako najmladšia účastníčka festivalu získala predškoláčka Lilia Michaela Díteová. Sedem rovnoprávnych cien za najúspešnejších spevákov medzi Nádejami získali: Adam Fábry, Nina Častvenová, Lea Vršková, Simona Sýkorová, Andrea Danková, Lenka Hodoličová a Marína Tordajiová. Dve rovnoprávne odmeny orchestra získali Viktória Sabová a Ivan Kopčok, ktorý sa ovenčil aj cenou poroty obecenstva. Tú tvorili osvedčené speváčky Katarína Balážová, Anna Očovejiová a Anna Struhárová. K tomu štyri rovnoprávne ceny za najkrajší kroj získali Anita Fábryová, Simona Sýkorová, Lucia Hodoličová a Petra Dobríková z Hložian.