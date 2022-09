S ohľadom na to, že na záverečnom tenisovom Grand Slam turnaji sezóny – US Open v New Yorku nehrá Novak Ðoković (pre rovnaké dôvody, ako aj v Austrálii na Australian Open v januári), pozornosť tunajšej verejnosti je v tomto kontexte zmenšená.

Organizátori dávno informovali, že nezaočkovaní tenisti nebudú môcť vstúpiť na americké územie a nebudú môcť súťažiť na turnaji. Novak na taký scenár bol pripravený a v podstate ani neočakával, že na tomto podujatí vystúpi. Zaujímavé sú tie tvrdenia a opatrenia, lebo zdravému človekovi nedovolili účasť na podujatí, bez ohľadu na to, že sa opatrenia rušia a zjemňujú. A bez ohľadu na to, že vo Francúzsku a v Londýne Novak hrať mohol. Zaujímavo sa tlmočia tie zdravotné či zdravotnícke doklady…

No bez ohľadu na to, ako do úvahy berieme športové parametre (ale, čo je dnes v úplnosti nezávislé a bez vplyvov iných faktorov?!), možno povedať, že sa záverečný GS sezóny rozbieha a za nami sú už prvé dve kolá.

Tomu, že sa vo svete dejú nepochopiteľné veci, nasvedčuje aj skutočnosť, že na Wimbledone bolo zakázané hrať tenistom z Ruska, ktorí sa na US Opene – zúčastňujú. V Paríži a v Londýne hral Novak, nehrali Rusi, teraz je situácia obrátená… Kto by sa v tom vynašiel?!

Práve prvý tenista sveta Daniil Medvedev v New Yorku dobre pochoduje. V prvom kole hladko výsledkom 3 : 0 na sety porazil 111. hráča sveta Stefana Kozlova z USA, zatiaľ čo v druhom kole rovnakým výsledkom eliminoval aj Francúza Arthura Rinderknecha, 58. hráča ATP poradovníka. V treťom kole Medvedev smeruje na Yibing Wua z Číny, ktorý za sebou má úspešné dve kolá a v súboji s Medvedevom bude hrať bez nátlaku. Eventuálny triumf tenistu z Číny by bol veľkým prekvapením.

Dobre sa darí aj druhému nasadenému Rafaelovi Nadalovi, ktorý tiež bez väčších ťažkostí zdolal úvodné duely. Rafa najprv porazil mladého Japonca Rinkyho Hijikatu, ktorý na US Open vystúpil vďaka pozvánke, zatiaľ čo v druhom kole triumfoval proti talianskemu veteránovi Fabiovi Fogninimu. V oboch prípadoch bolo 3:1 v prospech Nadala. V treťom kole sa stretne s ďalším veteránom, Richardom Gasquetom z Francúzska, ktorý v druhom kole porazil nášho tenistu Miomira Kecmanovića výsledkom 3:1 na sety. Bude to duel dvoch veľmi skúsených hráčov, lebo aj Gasquet aj Nadal majú 36 rokov a pravdepodobne môžeme očakávať dobrý zápas.

Keď ide o ďalších tenistov, možno spomenúť, že sa darí aj finalistovi tohtoročného Wimbledonu Nickovi Kyrgiosovi, ktorý aj v Amerike dobre hrá a tiež vystúpi v treťom kole.

Aj mladý Carlos Alcaraz, inak tretí nasadený na US Opene, je v treťom kole, rovnako ako aj Marin Čilić z Chorvátska, víťaz tohto podujatia z roku 2014.

Z druhej strany nedávny víťaz Masters turnaja v Cincinnati Borna Ćorić vypadol už v druhom kole, ale nie je jediným tenistom, ktorý rozčaroval. Z favoritov či tých, ktorí sa očakávali v záverečných kolách sa na štarte pošmykli Stefanos Tsitsipas, Roberto Bautista-Agut a Taylor Fritz a na US Open 2022 si s radosťou nebudú spomínať ani naši hráči. Uviedli sme, že Kecmanović vypadol v druhom kole, zatiaľ čo László Györe, Filip Krajinović a Dušan Lajović prehrali v prvom kole.

Aleksandra Krunićová je v treťom kole

V dámskej konkurencii tie najlepšie tenistky dosť dobre pochodovali, medzi nimi aj prvá tenista sveta Poľka Iga Swiateková.

Veľmi nás teší aj úspešné vydanie Aleksandry Krunićovej, ktorá si vybojovala tretie kolo po triumfoch proti Elina Avanesyan v prvom a Barbore Krejčikovej v druhom kole. V treťom kole sa Krunićová stretne s Liudmilou Samsonovou a eventuálnym triumfom zopakuje svoj najväčší úspech na turnaji US Open – štvrté kolo, v ktorom hrala v roku 2014.

Na záver možno spomenúť, že sa fantastická 40 ročná Serena Williamsová nevzdáva. Po dlhej prestávke momentálne 605. tenista sveta je tiež v treťom kole US Open a pritom v predchádzajúcej fáze porazila druhú tenistku sveta Anett Kontaveitovú z Estónska. V treťom kole smeruje na Ajlu Tomljanovićovú a určite to bude ďalší zaujímavý zápas.

Foto: www.facebook.com/usopentennis