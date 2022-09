Včera, 1. septembra svoje brány dokorán otvorila aj staropazovská Základná škola hrdinu Janka Čmelíka. Do žiackych lavíc si sadlo 280 žiakov, medzi ktorými je 32 prvákov. V prvý deň nového školského roka 2022/20023 pre neprajné počasie riaditeľ Janko Havran privítal žiakov v školskej aule. Po odznení hymny a krátkom príhovore žiaci odišli do tried.