Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabićová na margo Svetového samitu vlád v Dubaji vyhlásila, že Srbsko je dnes jednou z iba 11 krajín sveta, ktoré zaviedli umelú inteligenciu na základných a stredných školách na štátnej úrovni.

Na paneli Ciele udržateľného rozvoja Brnabićová poukázala na to, že naším cieľom je pripraviť obyvateľstvo na pracovné miesta v budúcnosti s tým, že v Srbsku už boli vybudované štyri vedecko-technologické parky, zatiaľ čo kampus Bio 4, ktorý by mal byť dokončený do roku 2025, je podľa jej slov náš prísľub do budúcnosti.

Sektor informačných a komunikačných technológií je podľa nej suverénne najrýchlejšie rastúcim sektorom v krajine, s viac ako 25-percentným rastom ročne a len vlani rástol o 40 percent.

„Každé druhé nové pracovné miesto v Srbsku v roku 2022 bolo v tomto sektore,“ povedala a vysvetlila, že rast sektora informačných a komunikačných technológií pomohol rastu priemyslu a poľnohospodárstva, ale aj zvýšil sociálne zabezpečenie.

„Technológia dáva mladým ľuďom príležitosti, ktoré nikdy predtým nemali. Je na nás, aby sme prepracovali budúcnosť, aby sme vybudovali svet, v ktorom nikto nezostane pozadu,“ zdôraznila premiérka.

Zároveň skonštatovala, že svet je v bezprecedentnej kríze a je viac ako kedykoľvek predtým komplexným miestom na život.

Totiž, ako uviedla, existujú tri kľúčové výzvy, ktorým svet čelí – prvou je vojna, druhou zmena klímy a jej dôsledky a treťou výzvou je populačný problém, pretože na jednej strane máme nedostatok obyvateľstva, a na druhej strane preľudnenie.

Premiérka povedala , že je frustrujúce, že všetko spomenuté sa deje v čase, keď sme objavili najväčšie bohatstvo, ktorým sú technológie.

„Technológia môže priniesť výhody pre každého, ak budeme spolupracovať a zdieľať skúsenosti. Ak sa pozrieme na všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, tie sa dajú dosiahnuť inteligentným využívaním technológií,“ povedala a ako príklad práve uviedla Srbsko.

Pripomenula, že pred šiestimi rokmi vláda stanovila reformu školstva a digitalizáciu za kľúčové priority, pretože sme si uvedomili, že štvrtá priemyselná revolúcia je naša príležitosť.