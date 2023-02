Americkí alternatívni poprockeri Paramore majú nový, šiesty album This Is Why (Atlantic Records). Vydanie nadišlo na pozitívne ohlasy hudobnej kritiky a nateraz sú nahrané videoklipy k skladbám This Is Why, The News a C’est Comme Ça.

Speváčka Hayley Williamsová ohľadom nového albumu Paramore povedala, že členovia skupiny sa inšpirovali gitarovým zvukom a hudbou skupín, akými sú Bloc Party, The Rapture a Yeah Yeah Yeahs. Tiež poznamenala, že všetci traja členovia Paramore majú radi album Songs for the Deaf skupiny Queens of the Stone Age. Tieto inšpirácie určite vplývali na alternatívny rockový pocit z nových piesní.

Skupina Paramore bola založená roku 2004 v meste Franklin v americkom štáte Tennessee. Už na ich prvom albume All We Know Is Falling si vytvorili charakteristický štýl, ktorý bol rozlične definovaný ako pop punk, emo, poprock alebo alternatívny rock. Dnešnými členmi skupiny sú Hayley Williamsová (spev), Taylor York (gitara) a Zac Farro (bubny).