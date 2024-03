Anglická skupina Saxon pôsobí bez prestávok už takmer päť desaťročí a spolu s Iron Maiden sa považuje za klasiku britského metalového zvuku. Aktuálny album Hell, Fire and Damnation je 24. štúdiovým vydaním v diskografii tohto bandu.

Debutový album Saxon vydali roku 1979 a najväčšiu popularitu dosiahli v prvej polovici 80. rokov minulého storočia, keď nahrali viac vydaní, z ktorých ako mimoriadne úspešné vynikli Wheels of Steel (1980), Denim and Leather (1981) a Power & the Glory (1983). V tých rokoch skupina intenzívne koncertovala (roku 1983 mali aj vydarené turné po Juhoslávii) a svojráznym záverom daného obdobia bol album Innocence Is No Excuse (1985).

Od druhej polovice 80. rokov kariéra skupiny Saxon prechádzala rôznymi menej a viac úspešnými obdobiami. Napriek občasným zmenám v zložení skupina si nerobila prestávky a v priebehu desaťročí si zachovala autentický hardrockový a metalový zvuk bez ohľadu na dominujúce hudobné trendy. Jediným stálym členom Saxon od založenia bandu až dodnes je spevák Biff Byford, ktorý nedávno oslávil svoje 73. narodeniny.

Album Hell, Fire and Damnation vyšiel v januári 2024 vo vydavateľstve Silver Lining Music a obsahuje 10 piesní. Tematicky sa zaoberá večným bojom medzi dobrom a zlom (na čo poukazuje aj titulná skladba, ako aj obraz na obálke vydania), rôznymi mytologickými a historickými témami, ako aj záhadnými legendami o mimozemšťanoch (v skladbe There’s Something in Roswell).

Okrem speváka Biffa Byforda, v nahrávaní albumu sa zo staršieho zloženia skupiny zúčastnil aj bubeník Nigel Glockler, pokým pôvodný gitarista Paul Quinn nahral iba niektoré časti v dvoch piesňach (namiesto neho vlani ako nový člen prišiel Brian Tatler zo skupiny Diamond Head). Dlhoročnými členmi bandu sú aj gitarista Doug Scarratt a basgitarista Nibbs Carter.

Saxon budú prezentovať nový album na jarnom koncertnom turné po Európe s názvom Metal Masters, spolu so skupinami Judas Priest a Uriah Heep.