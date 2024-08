Lehota na zaplatenie tretej splátky dane z nehnuteľností na rok 2024 pre fyzické a právnické osoby a podnikateľov uplynie 14. augusta. Podľa zákona o daniach z nehnuteľností sa daň platí štvrťročne, do 45 dní od začiatku štvrťroku.

Úrok z omeškania je 16,5 percenta. Okrem úrokov z omeškania môže byť daňovníkom uložená aj pokuta ako priestupok za neuhradenie záväzkov, pričom sankcia za tento priestupok je pre fyzické osoby 5-tisíc dinárov.

Platenie dane z nehnuteľností je zákonnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí majú nehnuteľnosť alebo pozemok zapísané na svoje meno, pričom výška ročnej dane závisí od veľkosti nehnuteľnosti a výšky sadzby dane z nehnuteľností.

Daň sa platí v štyroch splátkach, pričom prvá je splatná do 14. februára, druhá do 15. mája, tretia do 14. augusta a štvrtá splátka do 14. novembra.