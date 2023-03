Vyprofilovaný festival Divadelné inscenácie dolnozemských autorov v Pivnici má už pripravený harmonogram svojho 28. ročníka. Prebiehať bude počas dvoch marcovo-aprílových víkendov, teda od 24. do 26. marca a od 31. marca do 2. apríla 2023. Organizátor – Ochotnícke divadlo Janka Čemana – do programu zaradil 11 divadelných predstavení (z čoho 2 revuálne, nesúťažné, a 2 hosťujúce – zo Slovenska) a v rámci sprievodných obsahov 3 výstavy a knižný večierok.