Pestovatelia živých plotov majú v posledných rokoch príležitosť zoznámiť sa s nebezpečným škodcom, ktorý dokáže celkom zničiť kríky krušpánu. Ide o vijačku krušpánovú (Cydalima perspectalis), ktorej húsenice požierajú listy tohto kríku, následkom čoho môže vyschnúť celá rastlina.

Vijačka krušpánová je cudzokrajným škodcom, pochádza z Východnej Ázie a do Európy sa dostala s otepľovaním klímy v 21. storočí. Jej prítomnosť bola zaznamenaná najprv roku 2006 v Nemecku a v nasledujúcich rokoch aj v iných európskych krajinách. Tento škodca bol prvýkrát vo väčšom počte zaznamenaný v Srbsku roku 2014.

Je to menší až stredne veľký bielo-hnedý motýľ, ktorého húsenice sú zeleno-čierne, lesklé a je ich pomerne ťažko spozorovať medzi listami. Mladé larvy húseníc požierajú jemnejšie časti listov, pokým staršie larvy požierajú celé listy, prípadne aj kôru a vetvičky krušpánu. Najohrozenejší je krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens), ale ohrozené sú aj iné druhy pestovaných krušpánov.

Najlepšou prevenciou pred zničením krušpánu vijačkou je pravidelná kontrola kríkov v období od marca do apríla, až do jesene. Proti húseniciam možno použiť syntetické insekticídy, ktoré by sa mali aplikovať aj vo vnútri krušpánu. Na malých kríkoch možno ničiť húsenice aj mechanicky, ale treba ich často a dôkladne kontrolovať.

Zdroj: Atlas škodcov