Pleť má svoje potreby bez ohľadu na vek osoby. Výsledkom zdravej a krásnej pleti je každodenná kvalitná starostlivosť.

Vonkajšie vplyvy, stres, nedostatočné čistenie a hydratácia alebo aj nepravidelná ochrana pred UV žiarením sa môžu negatívne podpísať na vzhľade našej pokožky. Pravidelná starostlivosť o vašu pleť by teda mala pozostávať z niekoľkých základných krokov. Prvý a kľúčový krok je každodenné čistenie pleti. Ráno treba pokožku osviežiť a vyčistiť jemným čistiacim prostriedkom, čo ju pripraví pre dobrú absorpciu ošetrujúceho krému a pravdepodobne nanášania mejkapu. Na konci dňa je nevyhnutné, aby sa pleť znovu vyčistila prostriedkami na odstránenie mejkapu a nečistôt. Keď je pokožka čistá, je čas na aplikáciu nočného krému, ktorý býva hutnejší, bohatší a výrazne hydratuje oproti dennému krému. Ale je jeden krok pred aplikáciou nočného krému, ktorý by sa mal z času na čas doplniť. Ide o použitie pílingu.

Zámerom pílingu je odstránenie odumretých kožných buniek. Ako niektoré štúdie ukazujú, nerovnomerné nahromadenie odumretých kožných buniek môže spôsobovať drsný vzhľad pleti a môže zapríčiniť upchávanie pórov, čo spôsobuje ďalšie kožné problémy. Pílingom sa pleť výrazne zjemní a rozbehne sa stimulácia a obnova buniek. Po použití pílingu pokožka je hladká a dostáva žiarivý vzhľad vďaka zvýšenému prekrveniu. Vedľa toho pleť bude vyčistená do hĺbky, čiže upchaté póry budú znovu prečistené. To prispeje aj oveľa lepšiemu vstrebávaniu ošetrujúcich prípravkov do pokožky. Existujú rôzne formy pílingov, od jemného mechanického, ktorý môžete použiť doma, až po agresívny chemický píling, ktorý sa používa v salóne krásy a na lekárskej klinike. Aj keď sa investície do kvalitnej kozmetiky väčšinou oplatia, je spôsob aby ste si vlastný píling vyhotovili aj doma a pritom ešte aj z celkom prírodných ingrediencií ako je cukor, káva, morská soľ a éterické oleje.

