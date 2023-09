Vlani sme v našom kultúrnom kalendári privítali ďalší detský folklórny festival. Sú to Folkloriny a organizátori tohto roku prichystali jeho druhý ročník. Povolávajú divákov do Domu kultúry v Selenči v nedeľu 10. septembra a koncert sa začne o 19. hodine.

O umelecký zážitok a radosť z vystúpení najmladších folkloristov je postarané. Vystúpia deti zo Selenče, z Kulpína, Petrovca, Pivnice a z Nadlaku (Rumunsko).

Pripomeňme si, ako to bolo vlani. V nedeľu 29. mája prebiehal 1. detský folklórny festival Folkloriny v organizácii KUS Jána Kollára, MOMS Selenča, Združenia pre zachovanie kultúry, tradície a umenia Selenča a v spolupráci so Základnou školou Jána Kollára zo Selenče. Toto podujatie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Báč. V náplni festivalu bola najprv dielňa pre deti pod názvom Prehlbujme detskú lásku k slovenskej tradícii a potom kultúrno-umelecký program. Ako ozrejmili organizátori, tento festival sa usporadúva preto, aby deti verejnosti ukázali, čo počas roka nacvičujú a akým spôsobom pestujú slovenskú tradíciu, materinskú reč a slovenský ľudový odev. Je to naša budúcnosť a záruka zachovania a zveľadenia nášho kultúrneho dedičstva.