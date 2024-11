Ako sa uvádza na stránke RTV Stará Pazova, v Obci Stará Pazova sa pokračuje s rekonštruovaním dôležitých ciest. Momentálne práce prebiehajú na spojení Nových Bánoviec s Krčedinom a hodnota tejto investície vynáša 1,1 miliardy dinárov.

Predseda Obce Stará Pazova Ðorđe Radinović si včera pozrel priebeh týchto prác, ktoré by sa mali skončiť do Nového roku, ak to dovolia poveternostné podmienky.

Podľa slov predsedu Radinovića v sídlisku Bánovce – Dunaj je veľká frekvencia vozidiel a táto obchôdzka bude uľahčením pre všetkých obyvateľov.

Vkladanie do cestnej infraštruktúry zostáva jeden z primárnych cieľov lokálnej samosprávy. Na prvom mieste je bezpečnosť v premávke, a potom aj prepájanie všetkých miest obce novými, rekonštruovanými cestami, ktoré táto investícia priniesla všetkým občanom.

Zdroj: rtvstarapazova.rs