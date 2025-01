Seminár zborového spevu Nová pieseň, ktorý organizuje Komorný zbor Nádeje z Pivnice, tohto roku si pripíše už 14. ročník. Seminár prebieha v ustálenom februárovom termíne a teraz to bude v sobotu 22. februára o 16. hodine v Diakonickom dome (Ul. Masarykova 84).

O toto školenie vládne pekný záujem a aj vlani jeho účastníkmi boli členovia našich speváckych zoskupení z Báčky, Banátu a zo Sriemu. Od prvého ročníka lektorom, teda učiteľom milovníkov tohto spevu je Dr. Juraj Súdi, pedagóg hudobnej kultúry zo Selenče. Tak to bude aj tohto roku. Aj on si uvedomil stúpajúci záujem, ale aj zdokonaľujúci výkon účastníkov seminára a podľa toho volí repertoár pre nácvik. Napríklad vlani frekventanti zvládli štyri skladby, a to jednohlasne, dvojhlasne a štvorhlasne.

Spravidla slávnostným ukončením seminára je spoločný koncert k Veľkej noci v Pivnici, v roku 2024 organizátorky však urobili výnimku a nacvičený repertoár zaradili do septembrového koncertu, ktorým oslávili 20. výročie pôsobenia Komorného zboru Nádeje.