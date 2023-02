Váš partner zaspí hneď, keď si takpovediac oprie hlavu o vankúš a vy sa prevraciate po lôžku a hľadíte do stropu? Zistite, čo všetko môže byť príčinou.

Ženy počas života prechádzajú cez rad premien, ako je menštruačný cyklus, tehotenstvo, a potom aj klimaktérium. Všetko to má veľký vplyv na kvalitu sna. Zmeny hladiny hormónov progesterónu a estrogénu, ktoré sa stávajú každý mesiac, majú veľký vplyv na kvalitu sna u žien. Odborníci skúmali, prečo ženy častejšie trpia nespavosťou.

Stres a funkcia nadobličkovej žľazy

Stres je každodenná výzva pre mnohé ženy. Zamestnanie, vzťah, deti, finančné nátlaky zvyšujú hladinu kortizolu. Kortizol by sa mal vylučovať počas dňa krátkodobo, a potom ho vystriedajú ďalšie hormóny.

Hladina kortizolu by sa mala zvýšiť ráno, čo by nám umožnilo, aby sme sa prebudili osviežení a plní energie. Potom by mal pomaly klesať počas dňa a melatonín by sa mal zvyšovať, čo nám dáva pocit vyčerpanosti, aby sme sa pripravovali na spánok. Chronický stres zvyšuje hladinu kortizolu omnoho dlhšie, ako by bolo potrebné, až aj do večera, a on nedovoľuje melatonínu, aby sa aktivoval. Tak zvýšený kortizol klesá iba počas noci, a preto sa zobúdzame vyčerpaní.

Hormonálne zmeny

Telo ženy funguje cyklicky. Niektoré cykly sú krátkodobé, niektoré stredné, niektoré dlhodobé. Všetky cykly navzájom súvisia a keď sa iba jeden cyklus naruší, to má za následok narušenie aj iných systémov.

Tepelné vlny

Pre ženy v klimaktériu tepelné vlny sú najčastejším dôvodom nespavosti. Telo prechádza cez niekoľko fáz spánku. Každé narušenie tých fáz, ako je napríklad zmena teploty tela, vplýva na neho a ničí fázy spánku.

Tepelné vlny vznikajú z dôvodu zníženia hladiny estrogénu. V klimaktériu prirodzene prichádza k zmenšeniu funkcie vaječníkov a hormóny vytvárajú nadobličkové žľazy. Aby hormóny prirodzene vplývali na príznaky klimaktéria, potrebné je stimulovať ten proces prechodu od vaječníkov, ako prameňu hormónu, ku nadobličkovej žľaze, ako prameňu hormónu.

Slabý močový mechúr

Jeden z najčastejších rušiteľov spánku je vstávanie, aby ste šli do kúpeľne. Polovica žien starších ako 50 rokov sa trápi s niektorým typom inkontinencie. Vstávanie na malú potrebu viac ako dvakrát počas noci naruší normálny cyklus spánku a sťažuje zaspávanie.

Syndróm nepokojných nôh

Tento syndróm má okolo 20 percent žien v období pred klimaktériom a v klimaktériu a môže byť častou príčinou narušenia spánku. Syndróm nepokojných nôh je narušenie nervového systému, ktorý vyvoláva potrebu pohybovania nôh. A tak sa zvyčajne naruší spánok.

Zdroj: Blic žena