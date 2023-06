Keď máme pred sebou rôznorodú ponuku, zvykneme povedať, že jesto pre každého niečo. Po prehľade podujatí na blížiacich sa Dňoch Pivnice jednoducho nám prichodí povedať, že tu bude pre každého viacero obsahov. Pivnické dedinské hody budú prebiehať od piatka 30. júna do nedele 2. júla.

Združenia, inštitúcie a jednotlivci sa postarali o to, aby sa počas týchto troch dní od ranných do nočných hodín stále niečo organizovane dialo. Tak v piatok 30. júna bude prebiehať výtvarnícky tábor žiakov základnej školy, otvorené budú dve výstavy – Čepce a ručníky našich starých mám a spracovanie konôp v minulosti a Obrázok z minulosti Pivnice – naplánovaný je koncert detí hudobnej školy, vyhodnotenie fotografického súbehu a na záver nočný turnaj v malom futbale.

Sobota 1. júla sa začne športovo-detskou súťažou v rybolove. Nasleduje bazár domácich výrobkov, malé tvorivé hlavičky potešia kreatívne dielne pre najmladších. Drsnejší hluk Pivnicou otrasie defilé motorkárov. Potom znovu kultúrne obsahy: panelová výstava o živote a tvorbe slovenského dolnozemského autora Janka Čemana Čo si videl, nevidel si… a kultúrno-umelecký program. Aj sobotná noc bude patriť nočnému turnaju v malom futbale. K tomu návštevníci budú mať na výber dve ľudové veselice: v hasičskom dome sa chystá tancovačka pod názvom Do tanca nám zahrajú pivnickí muzikanti a vo Valkárskom kraji sa bude konať váľanie mája.

V nedeľu 2. júla plagátom organizátori zahlasujú až 13 obsahov. Za rána to budú lovecké hry so strieľaním do hlinených terčov a následne súťaž vo varení guláša. Duchovné obsahy pripravili Slovenská evanjelická a. v. cirkev a Pravoslávna cirkev. V oboch kostoloch budú slávnostné bohoslužby, v evanjelickom i nešporné služby Božie s programom detí Nedeľnej školy a v pravoslávnom bude i príležitostná vidovdanská detská duchovná akadémia a výstava výtvarných prác. Hasiči si na nedeľu pripravili Deň otvorených dverí, ako i ukážkové cvičenia. Neúnavní ochotníci, konkrétne členovia mužskej speváckej skupiny SKUS Pivnica, nedávno vydali cédečko pod názvom Mám ja ženu mladú a v tretí Deň Pivnice ho verejnosti slávnostne predstavia.

Pre milovníkov futbalu je tu zápas veteránov Slávia – Srbobran, ako aj finálové zápasy v trojdňovom nočnom turnaji v malom futbale. A ešte kultúrne akcie: poeticko-hudobná performancia Širokou riekou voda odteká… v podaní Jána Salčáka a divadelné predstavenie Ochotníckeho divadla Janka Čemana Sedem svedkov.

Však nám dáte za pravdu, že to skutočne nie je pre každého iba niečo?