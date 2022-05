V Pokrajinskej vláde dnes predstavili regionálnu podnikateľskú asociáciu Zelený navigátor západného Balkánu. Ide o iniciatívu súkromného a verejného sektoru, ktorá je založená s cieľom zrýchliť transformáciu regionálneho hospodárstva, spoločností a lokálnych spoločností ku klimatickej udržateľnosti.

Zakladateľmi Zeleného navigátora západného Balkánu sú Rozvojový a Garančný fond AP Vojvodiny a Garančný fond Republiky Srbskej.

Ako povedal predseda Pokrajinskej vlády Igor Mirović, ich cieľom je aktívne vplývať na zníženie negatívnych klimatických vplyvov.

„Už samotný fakt, že sú naše organizácie zakladateľmi tohto združenia, svedčí o tom, že podpora nie je iba deklaračná, ale má širší význam, regionálne a globálne. V tejto chvíli svet je zaneprázdnený globálnymi otrasmi, ktoré sú vyvolané vojnou na Ukrajine. Namiesto toho, aby bola pozornosť všetkých nás upriamená na takéto problémy, na problémy rozvoja, problémy spolupráce, otrasy vyvolali hospodársku krízu a hospodárska kríza pravdepodobne eskaluje počas tohto roku. Namiesto toho, aby sme hovorili o zelenej energii, my hovoríme o rope a uhlí. Keď sa všetko to zakončí, a raz sa zakončí, problém klimatických zmien nezmizne. Dnes, z uhla obyčajného človeka, ktorý žije vedľa nejakej továrne a vidí, že továreň znečisťuje okolie, keď vidí, že priemyselná revolúcia má svoju vysokú cenu, ten človek vyjadruje svoje znepokojenie a to musíme akceptovať a pracovať, aby sme splnili jeho očakávania,“ povedal Mirović

Riaditeľom tejto asociácie je Goran Janjić, ktorý zdôraznil, že je asociácia výsledkom spolupráce s najväčšou multilaterálnou inštitúciou na financovanie klimatických zmien – Zeleným klimatickým fondom. „Našou ambíciou je podporiť dekarbonizáciu regionálneho hospodárstva, ktoré je základným predpokladom na fungovanie a obstátie spoločností v novej paradigme. Aj keď je v globálnych rámcoch klimatická kríza existenciálnou témou, v regionálnych rámcoch ešte stále nemá dostatočnú pozornosť verejnosti, hospodárstva a verejného sektoru,“ upozornil Janjić.