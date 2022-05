Svojráznym úvodom do tohtoročných futbalových majstrovstiev sveta v Katare, ktoré prebiehať budú v netradičnom jesennom a zimnom období, sú aj početné súťaže, ktoré prebiehajú pod záštitou jednotlivých kontinentálnych futbalových asociácií či organizácií.

Keď ide o Európu predovšetkým sa to vzťahuje na ďalšie vydanie Ligy národov, čiže súťaž, ktorá je najmladšou v konkurencii reprezentácií a ktorá, aj keď rezervovane chápaná, vyrastá v akciu, ktorá má svoj význam.

Počas júna na Slovensku bude prebiehať U-19 UEFA šampionát Európy, kým práve včera v Izraeli odštartovali majstrovstvá Európy v najmladšej kategórii – futbalistov do 17 rokov.

Ide o 19. turnaj hráčov tejto vekovej kategórie, aj keď sa U-17 šampionát najčastejšie považuje za nástupcu podujatia U-16, keďže do roku 2001 súťažili mladíci do 16 rokov.

V pondelok turnaj otvorili v skupinách A a B, zatiaľ čo prvé kolo v skupinách C a D sa hrať bude v utorok. Práve Srbsko svoj premiérový zápas na podujatí zohrá dnes od 16.30 h na štadióne Haberfeld v meste Rishon LeZion proti Belgicku. Zverenci trénera Radovana Krivokapića sú v tomto súboji outsiderom a v skupine sú pred našou selekciou ďalšie dva ťažké zápasy – 20. mája si naši chlapci sily zmerajú s Tureckom a potom 23. mája aj so Španielskom, ktoré je v kategórii futbalistov do 17 rokov jednou z najlepších reprezentácií Európy a sveta.

Naši sa na turnaj kvalifikovali ako víťazi elitnej kvalifikačnej skupiny 7, keď na turnaji v Slovinsku v marci obsadili prvé miesto, pred Tureckom, Slovinskom a Walesom. Predtým sme v októbri v prvom kole kvalifikácie v Starej Pazove boli druhí na kvalifikačnom turnaji, dostali sa do záverečného kola a potom aj na šampionát.

Srbsko sa na U-17 majstrovstvá vracia po roku 2018 a veru sme v tejto kategórií ktovieaké úspechy ani nemali. V rokoch 2016, 2017 a 2018 sme nepostúpili zo skupiny, kým sme v období rokov 2012 až 2015 vôbec na podujatie ani nepostúpili. Spomenúť eventuálne možno štvrťfinále z roku 2002, ako aj finále z roku 1990, ale to boli iné časy.

Krátko z minulosti turnajov

Inak od roku 2015 je turnaj rozšírený a odvtedy na záverečnom podujatí hrá 16 tímov. Predtým účinkovalo osem selekcií, kým 16 mužstiev hralo aj v období rokov 1985 až 2002. Pre zaujímavý systém kvalifikácie, investovanie do futbalu a infraštruktúry a pre iné futbalové a nefutbalové dôvody si tak na turnaji svoje miesto vybojovali aj futbalovo príliš exotické krajiny. Napríklad v Izraeli hrá Luxembursko, ktoré v minulosti bolo reprezentáciou, proti ktorej si iné krajiny zlepšovali gólové skóre. Situácia sa v súčasnosti zmenila a Luxembursko, aj keď ešte ďaleko od tých najlepších, je stále lepším celkom, ktoré dosahuje úctyhodné výsledky a zároveň sa nachádza na 94. mieste FIFA rebríčka, čo je pre túto malú, ale bohatú krajinu pekný výkon.

V minulosti si na U-17 podujatiach tak zahrali aj Albánsko, Bielorusko, Lichtenštajnsko, Faerské ostrovy a iní.

Keď sa vrátime na aktuálne majstrovstvá, v pondelok v rámci skupiny A hostiteľ Izrael triumfoval proti spomenutému Luxembursku 3 : 0, zatiaľ čo Nemecko výsledkom 3 : 2 porazilo Taliansko.

V skupine B Francúzsko deklasovalo Poľsko výsledkom 6 : 1, kým Holandsko výsledkom 3 : 1 porazilo Bulharsko.

Spomenuli sme skupinu C v ktorej súťaží aj Srbsko. Po našom zápase s Belgickom sa v rámci tejto skupiny stretnú Španielsko – Turecko.

V skupine D zohrajú Dánsko – Švédsko, tiež Škótsko – Portugalsko.

Skupinová fáza trvá do 23. mája, potom nasleduje štvrťfinále. Tohtoročné futbalové majstrovstvá Európy hráčov do 17 rokov v Izraeli vyvrcholia 1. júna. Titul obhajuje Holandsko, ktoré majstrom Európy bolo na posledných dvoch podujatiach, v rokoch 2018 a 2019. Pre pandémiu turnaje vystali vlani a predvlani.