Fakt, že sa blíži zima, si uvedomujeme aj v našich krajoch, predovšetkým pre blížiace sa sviatky, ale aj pre zimné teploty, ktoré v týchto dňoch registrujeme aj v nižších polohách, nielen na horách. V tradičných zimných strediskách v Európe, ale aj vo svete je snehovej prikrývky nadostač, takže podujatia v rámci FIS Svetového pohára v alpskom lyžovaní prebiehajú nehatene. Počas víkendu za nami vo francúzskom Val d’Isère súťažili muži v disciplínach obrovský slalom a slalom, zatiaľ čo dámy v talianskom stredisku Sestriere súťažili v tých istých disciplínach.

Ak sa vrátime k výsledkom, možno konštatovať, že v obrovskom slalome vyhral Marco Odermatt zo Švajčiarska, inak vedúci lyžiar v celkovom poradovníku Svetového pohára. Okrem toho relatívne mladý, ale skúsený a kvalitný športovec zo Švajčiarska je momentálne aj na prvom mieste v konkurencii obrovského slalomu, zatiaľ čo v disciplínach zjazd a Super-G vlastní druhú priečku. Už teraz má Odermatt pekný náskok pred najbližšími prenasledovateľmi, Nórmi Aleksandrom Aamodtom Kildeom a Lucasom Braathenom.

Odermatt je zároveň aktuálnym víťazom Svetového pohára a nositeľom veľkého krištáľového glóbusu z minulej sezóny a tiež obhajca titulu v disciplíne obrovský slalom.

Keď sa vrátime do súčasnosti, spomeňme aj to, že po obrovskom slalome vo Francúzsku na programe bol aj slalom. V tejto disciplíne v nedeľu vyhral spomenutý Lucas Braathen a zároveň to boli prvé slalomové preteky v aktuálnej sezóne. Za ním zostal Manuel Feller z Rakúska, ktorý si tak vo Val d’Isère zabezpečil dve druhé miesta – aj v slalome, ale predtým aj v obrovskom slalome.

Po spomenutých pretekoch lyžiari smerujú do talianskej Val Gardeny, kde už počas víkendu na programe budú zjazd a Super-G.

Lyžiarky pretekali v Taliansku

Talianka Marta Bassinová na domácej pôde v sobotu vyhrala v obrovskom slalome a po roku 2021 si pripísala na svoje konto prvý triumf v tejto disciplíne. Inak Bassinová sa predovšetkým venuje práve tejto disciplíne, lebo v kariére 23-krát bola na pódiu a z toho jej miesto medzi tromi najlepšími zabezpečil obrovský slalom až 17-krát, z toho počtu šesťkrát bola najrýchlejšia.

Druhá finišovala Sara Hectorová zo Švédska a tretia Slovenka Petra Vlhová, ktorá tretia bola aj deň neskoršie v slalome.

V nedeľných slalomových pretekoch po prvom kole bola na prvom mieste, ale v druhom klesla, rovnako ako aj v sobotu v obrovskom slalome. V slalome triumfovala Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá zopakovala víťazstvo z Killingtonu v USA, ktoré dosiahla koncom novembra. Pred Vlhovú sa dostala aj Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá bola druhá a na tabuľke sa nachádza na prvom mieste.

V dámskej konkurencii je v generálnom poradovníku situácia príliš zaujímavá. Spomenutá Američanka Shiffrinová má 385 bodov, nasleduje víťazka nedeľného slalomu Holdenrová (366 bodov), kým je tretia Petra Vlhová s 340 bodmi.

Zaujímavo, že Švajčiarka a Američanka majú rovnaký počet bodov v slalome – 325, na treťom mieste je aj tu Vlhová, ktorá zatiaľ získala 230 bodov.

Víťazka v obrovskom slalome Marta Bassinová je prvá v disciplíne obrovský slalom, má príležitosť zlepšiť svoj výkon z minulej sezóny, keď v tejto disciplíne bola piata. Vlaňajšou víťazkou Svetového pohára je Mikaela Shiffrinová, Petra Vlhová finišovala na druhom mieste, ale bola najlepšia v slalome a zaslúžila si malý krištáľový glóbus.

Petra Vlhová vo FIS Svetovom pohári oslavovala v roku 2021, zatiaľ čo jej najväčšia rivalka Shiffrinová vtedy bola štvrtá.

Lyžiari po Francúzsku smerujú práve do Val Gardeny, zatiaľ čo program Svetového pohára v dámskej konkurencii pokračuje pretekmi vo švajčiarskom St. Moritzi, kde od 16. do 18. decembra prebiehať budú dva zjazdy a jeden Super-G.