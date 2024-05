V Medzinárodný deň múzeí, ktorý bol v sobotu 18. mája, Turistická organizácia Obce Stará Pazova v spolupráci so Strediskom pre kultúru Stará Pazova usporiadali návštevy vlasteneckej zbierky a Domu národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Prehliadky sa konali v dvoch termínoch o 12.00 a 18.00 hodine.

Po revitalizácii a obnove mnohí ľudia prejavili záujem zavítať do domu Janka Čmelíka a na zozname lokalít, ktoré treba navštíviť, určite patrí aj tento objekt, ktorý sa oplatí vidieť. Budova je pod štátnou ochranou a všetko v nej je autentické.

Návštevníci v sobotu mali možnosť zoznámiť sa s vlasteneckou zbierkou, ktorá má vyše 3 600 predmetov, ktoré boli vyzbierané na základe dobrovoľných príspevkov občanov. Časť výstavy je spätá aj s NOB a životom Janka Čmelíka, tiež životom Srbov – staroosadlíkov a staropazovských Slovákov.

Obchôdzky a opisy vystavených predmetov a etnologických zbierok mal na starosti Milivoj Kovačević v mene TO Obce Stará Pazova. Toto pazovské múzeum v sobotu pracovalo od 10.00 do 22.00 hodiny a prítomné tam boli aj členky Združenia pazovských žien, ktoré boli vyobliekané aj do tamojšieho ľudového kroja a ktoré sa podieľali aj v príprave vystavených exponátov.