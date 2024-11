Predseda vlády Srbska Miloš Vučević dnes uviedol, že správy o nových demisiách pre nehodu v Novom Sade sa očakávajú do konca týždňa a vyzval prokuratúru, aby oznámila postup vyšetrovania.

„Myslím si, že do konca týždňa by sme mohli mať v tejto veci nové správy. Nie je to otázka pretekov s časom, plnenie normy. Samozrejme, keď o tom hovoríme, hovoríme o krátkych časových rámcoch. Tieto rozhodnutia sa robia s chladnou hlavou a nedajú sa niesť v emóciách, ktoré sú určite prítomné,“ povedal premiér.

Takéto rozhodnutie podľa neho neznamená, že sa niečo technicky „urobí“, ale rozhoduje sa v otázke objektívnej politickej zodpovednosti. Zároveň vyzval prokuratúru, aby oznámila postup vyšetrovania.

Dodal, že veľkou otázkou je, či bola nehoda spôsobená nesprávnym konaním alebo nečinnosťou alebo kombináciou obidvoch, a že to nie je otázka politického charakteru, ale vyžaduje si technickú analýzu.

Zdroj: RTV