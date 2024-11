Pred futbalovou reprezentáciou Srbska sú záverečné dva zápasy v rámci tohtoročnej UEFA Ligy národov. Prvýkrát od vzniku súťaže hrá Srbsko v elitnej A triede a v novembrovom cykle je pred našimi futbalistami najprv v piatok duel so Švajčiarskom v Zürichu, a potom v Leskovci v pondelok uvítame Dánsko.

Situácia v skupine je viac-menej jasná. V prípade pozitívnych výsledkov, čiže triumfov v obidvoch zápasoch by Srbsko malo reálnu šancu zahrať si aj v play-off. Ale musíme byť objektívnejší, lebo zo skúsenosti vieme, že je takýto scenár menej pravdepodobný a skôr sa pripravme na to, že sa futbalisti pošmyknú. Nie je v úmysle zhodnocovať ich výkony, ale nás zvykli na slabšie vydania, menej na úspechy.

Srbsko je momentálne tretie vo svojej skupine a zatiaľ získalo štyri body. Porazili sme Švajčiarsko na domácej pôde v októbri výsledkom 2 : 0 a už by aj remíza v odvetnom stretnutí mala byť dostatočná na to, aby sme sa vyhli vypadnutiu do B triedy v budúcej sezóne.

Kombinácií je mnoho a všetko bude jasnejšie po piatkovom zápase. Tréner Dragan Stojković pred niekoľkými dňami zverejnil zoznam hráčov, ktorí budú konkurovať o miesto v tíme a najpodstatnejšie je spomenúť to, že určite bude zmena pred bránou, keďže sa doterajšia jednotka Predrag Rajković zranil a nebude k dispozícii. V tíme nie je ani Vanja Milinković Savić a výberom bude niekto z trojice Đorđe Petrović, Aleksandar Jovanović a Veljko Ilić.

V tíme nie je ani Sergej Milinković Savić, tiež Dejan Joveljić a vracajú sa Dušan Vlahović, Miloš Veljković, Nemanja Stojić a Andrija Živković. Na zozname, prvýkrát po Majstrovstvách Európy v Nemecku znovu sú aj Nemanja Gudelj a Filip Mladenović. Veljko Birmančević a Saša Lukić sú tiež mimo pre zranenia.

Ako sme spomenuli, Srbsko sa so Švajčiarskom stretne v piatok a v rovnakom termíne na programe bude aj zápas Dánsko – Španielsko. V poslednom kole si potom sily zmerajú Srbsko – Dánsko, ako aj Španielsko – Švajčiarsko.

Nový formát

V tomto vydaní Ligy národov si na záverečný turnaj postup vybojujú dve najlepšie selekcie z každej zo štyroch skupín A triedy. To znamená, že sa hrať bude turnaj zložený z eliminačných kôl a štvrťfinále bude na programe v marci budúceho roka. To bude vo forme dvojzápasu, zatiaľ čo sa záverečný turnaj štyroch tímov sa hrať bude v júni a hostiteľ bude určený po štvrťfinálových stretnutiach.

Zatiaľ play-off zabezpečenú majú Nemecko a Španielsko a veľmi blízko k cieľu sú Portugalsko a Chorvátsko z prvej skupiny, tiež Taliansko a Francúzsko z druhej. V tretej do poslednej chvíle budú bojovať Holandsko a Maďarsko a vo štvrtej, ako sme spomenuli, stále sú v konkurencii Dánsko a Srbsko.

Inak v období, keď sa hrať bude play-off Ligy národov, odštartuje aj kvalifikácia na Mundial 2026 v UEFA zóne.

Formát bude nový v porovnaní s predchádzajúcimi, budeme mať až 12 skupín a v každej budú štyri, resp. päť reprezentácií. Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta v Mexiku, Kanade a v Spojených štátoch amerických trvať bude do novembra 2025, zatiaľ čo na programe na jar 2026 budú play-off zápasy. UEFA na tomto podujatí bude mať 16 predstaviteľov, čiže tretinu z úhrnného počtu 48 tímov.

V ostatných zónach kvalifikácia naplno prebieha, niektorí účastníci sa už pomaly črtajú, ale je zatiaľ stále privčas hovoriť o tom, ktoré reprezentácie si na svetovom šampionáte zahrajú.