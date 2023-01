Prednedávnom zosnulý padinský insitný maliar Ján Bačúr na prvej kolektívnej výstave v Padine vystavoval už ako 13-ročný. Odvtedy sa zúčastnil početných výstav a tesne pred jeho úmrtím v októbri 2022 spod tlačiarenských lisov vyšla aj kniha, na ktorej participoval a zostavil ju Martin Prebudila.

Prezentácia knihy Dlhá maliarska cesta insitného maliara Jána Bačúra z Padiny vo fotografiách 1950 – 2000, prvá časť bude v sobotu 14. januára 2023 o 17.00 hodine v podkroví Galérie insitného umenia v Kovačici.

Ján Bačúr sa narodil 22. októbra 1937 v Padine. Základnú školu ukončil v rodisku a strednú školu v Belehrade. Až do odchodu do dôchodku v roku 1993 pracoval ako matrikár v Padine. V roku 1962 sa prvýkrát zúčastnil výstavy Kovačický október, keď bol navrhnutý na člena galérie. Láska k futbalu však zvíťazila, a tak prestal maľovať. Pokračoval v roku 1979 a odvtedy maľoval bez prerušenia. V roku 1980 sa spolu so skupinou insitných maliarov podieľal na založení maliarskej sekcie v miestnom Dome kultúry. V roku 1985 sa stal stálym členom Kovačickej galérie. Odvtedy sa zúčastnil mnohých umeleckých táborov a výstav v krajine a vo svete. Umrel 12. októbra 2022.

Dominantné v jeho tvorbe sú motívy súvisiace s rodnou Padinou, jej ulicami a poľami. V jeho tvorivosti však nedominuje slovenský folklór a zvyky, ako to býva u iných maliarov naivnej Kovačice a Padiny. Precízny, keďže počas svojho pracovného života viedol matriky, sa snažil presne sprostredkovať vidiecku architektúru svojho rodiska: dvory a polia. Jeho obrazy sú teda akousi kronikou rodiska. Zaujímavosťou v jeho tvorbe je cyklus portrétov, medzi ktorými sú portréty členov Galérie naivného umenia. Podstatou Bačúrovho výtvarného prejavu je filigránsky precízna kresba. Za svoju umeleckú prácu dostal niekoľko ocenení.