Rozhlasové hry pre detských poslucháčov majú v novosadskom rozhlase svoje vysoké miesto. Včera bola v Média centri RTV Vojvodiny odprezentovaná nová rozhlasová hra Supermama, autorky Márie Kotvášovaj-Jonášovej.

Dramatický a hraný program RTV Vojvodiny je bohatší o jednu rozhlasovú hru v slovenskom jazyku, ktorá je určená je pre deti a mládež. Autorkou je naša známa spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová a jej režisérkou Svetlana Gašková. Dramatizáciu textu urobila Anna Filková. V rozhlasovej hre hrali Jana Čižmanská, Martina Agarská, Anna Asodiová a Andrea Miháľová.

V rámci prezentácie prítomných na začiatku privítal zodpovedný redaktor Slovenskej redakcie rádia Nový Sad Miroslav Gašpar, ktorý zároveň bol aj moderátorom celého podujatia. Prítomným sa prihovoril aj generálny riaditeľ RTV Vojvodiny Goran Karadžić, ktorý pochválil výsledky rozhlasového dramatického projektu, ktorý je určený veľmi dôležitým poslucháčom – deťom a mládeži. Práve preto organizátori si na prezentáciu pozvali aj deti, a to žiakov nižších ročníkov Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, ktorí tu mali príležitosť tvoriť výtvarné práce na základe príbehov, ktoré počuli z novej rozhlasovej hry. Medzi prítomnými hosťami okrem realizačného tímu, detí a novinárov bol aj hlavný a zodpovedný redaktor tretieho programu RTV Vojvodiny Vojin Popović.

Autorka poviedky Mária Kotvášová-Jonášová sa o novej rozhlasovej hre takto zmienila: „Samozrejme, veľká vďaka patrí slovenskej redakcii novosadského rozhlasu, ako aj všetkým aktérom, ktorí sa podieľali pri nahrávaní rozhlasovej hry. Mám pekné dojmy z prvého počutia rozhlasovej hry, v ktorej moje postavy z poviedky teraz akoby ožili. Doteraz moje zdramatizované rozhlasové hry boli nahrané a vysielané. Tentoraz táto prezentácia to dostala na inú úroveň, keďže sú do nej zapojené aj deti. Dôležité je, aby sa takéto podujatia dostali aj do širšej verejnosti, lebo propagujú rozhlasové hry a celkovo činnosť slovenskej redakcie Rádia Nový Sad.“

Rozhlasová hra bez hudobného podkladu by nebola kompletná. O ten sa tentoraz postaral Ondrej Pavčok a interpretkou bola Marína Dýrová. Dizajn zvuku mal na starosti Aleksandar Marković, zvukovým majstrom bol Milorad Ićitović a produkčnou bola Branislava Stefanovićová.

Režisérka Svetlana Gašková zhodnotila proces tvorby: „Na tejto rozhlasovej hre sa nám pracovalo veľmi dobre. Skúšali sme v Kysáči nakoľko sme všetci z tohto prostredia. Voľba herečiek bola prirodzená, lebo všetky mali už za sebou akú-takú divadelnú skúsenosť. Samozrejme, rozhlasová hra je iná, lebo je potrebné dohliadať na iné veci, ako pri realizácii divadelného predstavenia. Tu hráme viac hlasom, nemáme obraz a vizuál. Ale aj na tomto formáte sa mi dobre pracovalo a to hlavne z toho dôvodu, lebo som mala dobrý tím.“ O celkovom procese nahrávania v rámci prezentácie hovorili aj všetky štyri herečky.

V závere prezentácie spisovateľka Kotvášová-Jonášová mala príležitosť pozrieť si práce, ktoré vytvorili žiaci a zároveň ich aj vyhodnotiť. Samozrejme, všetkým deťom sa na konci dostal symbolický darček do rúk, po čom si spoločne pozreli aj budovu RTV Vojvodiny.