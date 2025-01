Vo včerajšom vyhlásení pre RTS z Davosu prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že ceny ropy sa v posledných dvoch dňoch stabilizovali a na svetovom trhu začali klesať.

„Je to pre nás podstatné, pretože už tri týždne zaradom máme zdražovanie ropy a ropných derivátov a verím, že v piatok budeme v pozícií, ak sa niečo drasticky nezmení, znížiť ceny, aby naši ľudia to pocítili, no to, čo je oveľa dôležitejšie, je, čo urobíme so spoločnosťou NIS,“ povedal prezident.

Zdôraznil, že je najdôležitejšie vedieť, že bude nadostač ropy, nafty, benzínu a všetkých derivátov.