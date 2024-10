Prezident Srbska Aleksandar Vučić na záver svojho pobytu v New Yorku povedal, že má za sebou množstvo stretnutí a intenzívnu agendu, ako aj to, že stretnutia na okraji Valného zhromaždenia OSN sú pre všetkých veľmi dôležité, ako aj pre nás, a že cieľom bolo lepšie umiestniť našu krajinu politicky a ekonomicky.

Prezident Vučić poukázal na to, že naša delegácia sa snažila rozprávať čo najviac. „Umiestniť Srbsko čo najlepšie. Rozdelil by som to na dve časti. Jedna je politický aspekt, druhá je ekonomický a, samozrejme, prelínanie politiky a ekonomiky. Myslím si, že po prvýkrát sme nadviazali pre našu krajinu dôležité kontakty, ktoré prispejú k jej hospodárskemu pokroku v budúcich obavách.“