Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes na otvorení konferencie o obchode medzi Spojeným kráľovstvom a západným Balkánom povedal, že Srbsko chce oveľa väčšiu spoluprácu a užšie vzťahy so Spojeným kráľovstvom a britskými spoločnosťami a zdôraznil, že Veľká Británia je veľmi dôležitým politickým partnerom pre nás.

„Rovnako ako pri zvyšovaní obchodu, zvyšovaní úrovne služieb, aj v cestovnom ruchu a vo všetkých spoločenských aktivitách chceme lepšie a užšie vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Spojené kráľovstvo, Veľká Británia je šiestou ekonomickou veľmocou na svete, je jedna z najdôležitejších a najväčších politických veľmocí sveta, pre nás nesmierne dôležitý partner a my sme Veľkú Britániu často podceňovali, a tak sme urobili veľkú chybu, niet divu, že aj oni podcenili západný Balkán a Srbsko, pretože sme na to príliš malí aj v politickom, aj v každom inom zmysle,“ zdôraznil prezident Vučić.