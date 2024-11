Včera vo veľkej obecnej zasadačke žiaci staropazovskej Technickej školy zo vzdelávacieho profilu technik cestnej premávky mali verejnú hodinu. Prednáška bola veľmi zaujímavá a pripravili ju tak profesori tejto strednej školy Irena Todorovićová a Milan Milanović, ako aj samotní žiaci. Medzi prítomnými žiakmi a profesormi boli aj hostia, a to Miloš Milekić z Agentúry pre bezpečnosť premávky Republiky Srbsko a Zorica Jančićová, koordinátorka obecnej Rady pre bezpečnosť premávky. Touto verejnou hodinou si v Starej Pazove pripomenuli Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd.

Verejná hodina sa začala minútkou ticha, keď prejavili úctu zosnulým osobám. V úvodnej časti sa prihovoril Milan Milekić, ktorý prízvukoval, že keď sú v otázke mladí šoféri a účastníci v premávke (15 až 30 rokov), najdôležitejšie je usmerniť pozornosť na štyri kľúčové faktory, ktoré vplývajú na vznik a následky dopravných nehôd, a to sú konzumovanie alkoholu, jazda bez zapnutia bezpečnostného pásu, používanie mobilného telefónu a prekročenie rýchlostného limitu. Vlani v dopravných nehodách do 19. novembra život utratilo 72 mladých osôb, kým v roku 2024 do tohto dátumu až 100, čo je až o 28 osôb viac. Žiaci verejnej hodiny dostali z Agentúry pre bezpečnosť dopravy Srbska praktickú príručku pre mladých šoférov. Milekić zároveň pochválil dobrú spoluprácu s lokálnou Radou pre bezpečnosť dopravy.

Každú tretiu nedeľu v novembri si pripomíname Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd, ktorý sa tohto roku niesol pod heslom Pamätaj! Podpor! Urob! Cieľom je prevencia a edukácia, ale aj upriamenie pozornosti verejnosti na obete a následky dopravných nehôd. Podľa údajov Organizácie Spojených národov každý rok na svete zomrie pri dopravných nehodách asi 1 350 000 ľudí a 50 000 000 ľudí sa zraní, pričom dopravné nehody sú hlavnou príčinou úmrtí detí a mladých ľudí. V Srbsku ročne zahynie pri dopravných nehodách asi 500 účastníkov cestnej premávky a viac ako 3 000 ľudí je ťažko zranených. Ako odznelo, aj napriek uvedeným údajom máme ako spoločnosť stále tendenciu podceňovať nebezpečenstvá a riziká každodennej účasti v premávke a považujeme našu bezpečnosť v premávke za zaručenú.

Na verejnej hodine boli prostredníctvom videoprezentácie aj zverejnené štatistické údaje o počte dopravných nehôd na území Staropazovskej obce, tiež poukázali na najkritickejšie miesta, kde najčastejšie prichádza k dopravným nehodám.