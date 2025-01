Prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že Srbsko má záujem byť miestom stretnutia prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ako povedal, Srbsko by mohlo zaručiť úplnú bezpečnosť pre obidvoch prezidentov.

„Srbsko je krajina, kde mal prezident Trump najväčšiu podporu v celej Európe. Neexistuje jediná krajina, ktorá by sa mohla porovnávať so Srbskom, pokiaľ ide o úroveň podpory prezidenta Trumpa. Nehovoríme teda o lídroch, ale o podpore ľudí ako celku. A na druhej strane je to krajina, kde je prezident Putin stále veľmi, veľmi populárny,“ povedal prezident Vučić.